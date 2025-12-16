SOA toplu yemek 2025 yılı yemek tercihlerini açıkladı: Çalışanları favorisi yine etli lezzetler oldu

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üretim tesisi ve ofislerinde 15 farklı ilde günlük 60 bin kişiye yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, 2025 yılının öğle yemeği tercihlerini açıkladı.

Et sote, tas kebabı ve etli kuru fasulye bu yıl da lider konumunu korurken, sağlıklı ve pratik seçeneklere olan ilgi bowl menülerinin yükselişini hızlandırdı.

Geleneksel damak tadı ile yeni nesil beslenme trendlerinin bir arada güçlendiği bu tablo, ofislerde çeşitliliğin ve kişisel tercihlerin giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının üretim tesisleri, hastane, okul ve iş merkezleri gibi farklı talep ve ihtiyaçların olduğu iş kollarında 60 bin kişiye yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, 2025 yılı öğle yemeği tercihlerinin çalışanların damak tadında belirgin bir dönüşüme işaret ettiğini açıkladı.

Et sote gibi kırmızı et ağırlıklı geleneksel lezzetler çalışanların öğle yemeklerinde hâlâ güçlü bir konumdayken, listenin başında yine tas kebabı ve etli kuru fasulye yer aldı. Öte yandan, sağlıklı beslenme eğilimlerinin etkisiyle Somon Bowl, yılın en çok tercih edilen bowl içeriği olarak öne çıktı ve çalışanların pratik, dengeli ve hafif alternatiflere olan ilgisinin arttığını gösterdi.

Tatlı tercihlerinde çeşitlilik ön plana çıkıyor

Tatlı kategorisinde 2025 yılı çalışan tercihlerinin hem geleneksel tatlara bağlılığı hem de yeni nesil lezzetlere olan ilgiyi aynı anda yansıttığı görüldü. Bu yıl özellikle fırında sütlaç, klasik ve nostaljik tadıyla listenin başında yer alırken; Magnolia ise hafif ve yenilikçi sunumuyla en çok tercih edilen diğer tatlı olarak öne çıktı.

“Geleneksel lezzetler güçlü konumunu koruyor, sağlıklı lezzetler yükseliyor”

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, 2025 yılı tercihlerinin çalışanların yemek alışkanlıklarında hem köklü lezzetlere bağlılığı hem de sağlıklı ve dengeli öğünlere yönelişi aynı anda yansıttığını belirtti.

Kocabaş, “Bu yıl özellikle et ağırlıklı geleneksel yemeklerin güçlü konumunu koruduğunu, aynı zamanda Somon Bowl gibi sağlıklı bowl seçeneklerine ilginin hızla arttığını görüyoruz. Çalışanlar artık hem doyurucu hem de günün temposuna uygun, pratik ve dengeli öğünleri tercih ediyor. Sektörde kalıcı başarının, bu beklentilere uyum sağlayabilen, çeşitliliği ve kaliteyi birlikte sunan markalarda olacağına inanıyoruz. Biz de SOA Toplu Yemek olarak, çalışan eğilimlerini düzenli analiz ederek menülerimizi sürekli yeniliyor, 2025’in değişen yemek trendlerine yön veren bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi.