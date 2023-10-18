SOCAR Energy School'a başvuru süresi uzatıldı

SOCAR Türkiye'nin, Sabancı Üniversitesi EDU iş birliğiyle ilkini 2022 yılında düzenlediği SOCAR Energy School sertifika programının son başvuru tarihi değişti.

Küresel ve bölgesel enerji konuları, Hazar Havzası ile Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji politikalarının derinlemesine ele alınacağı programda bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri, akademisyenler, uluslararası düzeyde politika yapıcıları ile enerji uzmanlarının bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Daha önce 21 Ekim'de sona ereceği duyurulan programın son başvuru tarihi 1 Kasım'a uzatılırken bu yıl da ücretsiz sunulacak programa 60 katılımcı kabul edilecek. Öğrenci kabulünün ardından eğitimler 25 Kasım'da başlayacak ve 27 Ocak 2024'te bitecek.

Programa başvurular www.socarenergyschool.com/en ve www.socarenergyschool.com adreslerinden yapılabilecek. Eğitimler ağırlıklı olarak çevrimiçi platformda yürütülecek ancak açılış ve kapanış dersleri, planlanan saha gezisi ve sosyal programlar, SOCAR Türkiye'nin Aliağa'daki üretim tesislerinde ve İstanbul ofisinde yüz yüze gerçekleştirilecek.