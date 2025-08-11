  1. Ekonomim
SOCAR Türkiye, ölçüm ve denetim süreçlerini İHA teknolojisiyle dönüştürüyor

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, iş sağlığı, güvenliği ve operasyonel verimliliğe katkı sağlayan İHA teknolojisini sahada aktif olarak kullanmaya başladı. Türkiye rafineri sektöründe bu kapsamda bir uygulamayı hayata geçiren ilk şirket olan SOCAR Türkiye, endüstriyel drone teknolojileriyle denetim süreçlerinde öncü bir adım attı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, yüksek risk barındıran rafineri ve petrokimya faaliyetlerinde iş sağlığı, güvenliği ve çevre (İSG-Ç) standartlarını daha da ileri taşımak amacıyla insansız hava araçları (İHA) kullanımına başladı. Geliştirilen bu yenilikçi uygulama, aynı zamanda operasyonel verimliliğin artırılmasında da önemli rol oynuyor.

İnsansız hava araçları sayesinde erişilmesi zor ve riskli bölgelerde yapılan baca, tank ve havuz denetimleri, gaz kaçağı tespitleri ve hava kalitesi ölçümleri artık insan müdahalesi olmadan, güvenli ve hızlı biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede hem sahadaki iş güvenliği artırılıyor hem de operasyonlar kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor.

Geniş kapsamlı İHA portföyüyle sektörde bir ilk

SOCAR Türkiye, bu kapsamda farklı amaçlara yönelik faydalı yüklerle donatılmış beş farklı İHA’lardan oluşan güçlü bir portföy oluşturdu. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme, termal tarama, kalınlık ölçümü, hava kalitesi ölçümü ve haritalandırması ve gaz kaçağı tespiti gibi birçok görev için özelleştirilmiş bu sistem, Türkiye rafineri sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyor.

Bu çeşitlilikte ve kapsamda İHA uygulamasını hayata geçiren tek endüstriyel şirket olan SOCAR Türkiye, operasyonel teknolojiler alanındaki öncülüğünü sürdürüyor.

Uluslararası akademik iş birliğiyle geliştirildi

2022 yılında Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve DAI-Labor (Distributed Artificial Intelligence Laboratory) kurucusu Prof. Dr. Şahin Albayrak ile başlatılan Ar-Ge projesi, bu gelişmiş sistemin temelini oluşturdu. İHA’larla veri bilimi alanında yürütülen bu iş birliği, sahada uygulanan teknolojik çözümlerin akademik araştırmalarla beslenmesini sağladı.

Yeni uygulama alanları yolda

SOCAR Türkiye, İHA teknolojisinin sunduğu potansiyeli daha da ileri taşımayı hedefliyor. Şirket, mevcut İHA portföyünü genişleterek farklı departmanlardan gelen ihtiyaçlara yönelik yeni çözümler geliştirmeyi ve operasyonel süreçlerde robotik sistem kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor.

