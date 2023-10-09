SOCAR Türkiye, üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlıyor

SOCAR Türkiye, Stratejik Yetkinlik Geliştirme Projesi kapsamında 2021 yılı haziran ayında hayata geçirilen Business Acumen Programı’na bu yıl da farklı grup şirketlerinden ve departmanlardan katılan 72 çalışan ile devam ediyor. SOCAR Türkiye sosyal sorumluluk, insan odaklılık ve sürdürülebilir değer yaratma vizyonu çerçevesinde yürüttüğü “Business Acumen” programıyla, üniversiteli gençlerin iş dünyasının dinamiklerini tanımalarını sağlıyor.

Devlet üniversiteleriyle de iş birliği yapacak

Business Acumen Programı’nın kurumsal sosyal sorumluluk ayağında ilk adım 2021 yılında Ege Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile atıldı. Bu pilot uygulama ile 90 öğrenciye ulaşan SOCAR Türkiye, 2022 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği yaparak toplam 150’nin üzerinde sayıda öğrenciye ulaştı. Şirket, gelecek dönemde faaliyet gösterdiği diğer lokasyonlardaki devlet üniversiteleri ile de iş birliği yaparak kapsamı genişletmeyi hedefliyor.

“Üniversite öğrencilerini geliştirdiğimize inanıyorum”

Business Acumen programıyla ilgili bilgi veren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Mükemmelliği Başkan Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, “SOCAR Türkiye olarak her zaman çalışma arkadaşlarımızın gelişimini desteklemek ve memnuniyetini artırmak önceliğimiz. Bu amaçla, dünyaca ünlü üniversitelerin Executive MBA programlarında oynatılan Business Acumen Programı’na bu yıl SOCAR Türkiye grup şirketlerinden 72 çalışma arkadaşımız gönüllü oldu. 12 ay sürecek program kapsamında farklı şirket ve departmanlardan bir araya gelen ekiplerimizde yer alan çalışma arkadaşlarımızın bu iş simülasyonu oyunu ile kendi kurdukları şirketleri yönetmelerini sağlayarak Finansal Okuryazarlık, Stratejik Bakış Açısı, Takım Çalışması, Eleştirel Düşünme ve Liderlik gibi özelliklerinin gelişimine katkı sağlıyoruz. Tüm projelerimizde, faaliyet gösterdiğimiz çevreye değer katma ve paydaşlarımızı geliştirme vizyonu ile hareket ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde, İzmir'deki devlet üniversiteleri ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde, şirket çalışanlarımıza sunduğumuz bu değerli program uluslararası ‘Global Challenge’ simülasyon oyunu ile üniversite öğrencilerine iş hayatının dinamiklerini deneyimleme imkanı tanıyoruz. Katılımcılarımız bu program sayesinde, şirket yönetiminin tüm yönlerini tanıyarak stratejik düşünme, finansal okuryazarlık ve takım çalışması gibi kıymetli yetenekler kazanıyorlar. Ayrıca şirketteki uzman kadromuzdan gerekli finans, pazarlama, strateji ve inovasyon gibi temel eğitimleri alabiliyorlar. Bu program ile hem çalışma arkadaşlarımızı hem şirketimizi hem de topluma katkı amacıyla üniversite öğrencilerini geliştirdiğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.