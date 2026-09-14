SOCAR Türkiye ve Iğdır Futbol Kulübü arasındaki sponsorluk anlaşması 1 yıl daha uzatıldı

SOCAR Türkiye, sporun birleştirici gücüne enerji katmaya ve Türkiye’nin doğusundan batısına futbolun heyecanını taşımaya devam ediyor.

Sporu yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda toplumları bir araya getiren, gençlere ilham veren ve bölgesel gelişime katkı sağlayan güçlü bir köprü olarak gören SOCAR Türkiye, Iğdır Futbol Kulübü’ne verdiği desteği sürdürüyor.

Sponsorluk anlaşmasının yenilenmesi kapsamında düzenlenen imza törenine, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz’ün yanı sıra SOCAR Türkiye ve Iğdır FK kulüp yöneticileri ve bazı futbolcular da katıldı.

İmza töreninde konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “SOCAR Türkiye olarak faaliyet gösterdiğimiz alanların yanı sıra toplumla güçlü bağlar kuran projelere de önem veriyoruz. Iğdır Futbol Kulübü ile iş birliğimizde üçüncü yılımıza girerken, sponsorluk anlaşmamızı bir yıl daha uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporun, özellikle gençler için motivasyon ve gelecek duygusu yaratan çok güçlü bir alan olduğuna inanıyoruz. Yeni sezonun kulüp, futbolcular ve tüm Iğdır için başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz ise “SOCAR Türkiye ile olan iş birliğimizi yeni sezonda da sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın bir sponsorluk ilişkisinin ötesinde, kulübümüze ve şehrimize duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Iğdır Futbol Kulübü olarak hedeflerimizi büyütürken, arkamızda bizimle aynı değerlere inanan güçlü paydaşların olması bize ayrıca güç veriyor. SOCAR Türkiye’ye kulübümüze ve spora verdiği sürekli destek için teşekkür ediyor, birlikte nice başarılı sezonlar geçirmeyi diliyorum” dedi.