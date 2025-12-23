SOCAR’dan Türkiye’de dev hamle: 225 milyon dolarlık anlaşma masada

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye iştiraki SOCAR Türkiye, Orta Anadolu’da bulunan bir kombine çevrim enerji santralinin devralınması için anlaşma aşamasına geçti. Söz konusu satın alma işleminin 225 milyon dolarlık bedelle gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Interfax'ın haberine göre, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan-Türkiye Ortak Hükümetlerarası Komisyon Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, SOCAR’ın Türkiye’de 870 MW kapasiteli Gama Enerji İç Anadolu enerji santralini satın almayı planladığını söyledi.

Asadov, anlaşmanın 23 Aralık’ta Bakü’de düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu’nda imzalanmasının öngörüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre, söz konusu işlemin tamamlanması halinde SOCAR Türkiye, Gama Enerji İç Anadolu santralinin yüzde 100 hissesinin sahibi olacak.

Müzakereler daha önce başlamıştı

Bu yılın mayıs ayında, santralin mevcut sahibi olan Gama Enerji A.Ş.’nin, SOCAR Türkiye’den söz konusu varlık için 225 milyon ila 250 milyon dolar aralığında bağlayıcı olmayan bir teklif aldığı ve müzakerelere açık olduğunu duyurduğu bildirilmişti. Santralin satın alınmasının, SOCAR’ın büyüyen Türk elektrik piyasasındaki konumunu güçlendireceği ve arz fazlası koşullarında alternatif bir gelir kaynağı yaratacağı değerlendiriliyor.

Portföyünde hidroelektrik ve rüzgar santralleri de bulunan Gama Enerji için olası satış, düzenlenmiş tarifeler nedeniyle karlılığı sınırlı olan doğalgazla çalışan elektrik üretiminden çıkış anlamına gelecek.

SOCAR Türkiye’nin Türkiye’deki yatırımları

SOCAR Türkiye Enerji, Petkim Petrokimya Holding’in yüzde 51 oranındaki kontrol hisselerine sahip bulunuyor. Şirket ayrıca Türkiye’de STAR petrol rafinerisini, bir konteyner terminalini ve bir elektrik santralini hayata geçirdi. SOCAR Türkiye, iç pazara doğalgaz sağlarken, Türkiye’nin birçok büyük şehrindeki havaalanlarında uçak yakıt ikmal noktalarına da petrol ürünleri tedarik ediyor.