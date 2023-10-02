Sofitel Istanbul Taksim’in yeni Genel Müdürü Bozkurt Atabek

Sofitel Istanbul Taksim Hotel’in Genel Müdürlüğü görevine Bozkurt Atabek getirildi.

Atabek'in son olarak Accor otellerinden biri olan M-Gallery the Artisian Istanbul otelinde genel müdür olarak görev aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Accor otel grubunun lüks kategori markalarından biri olan Sofitel markasının Türkiye’deki tek oteli olan Sofitel Istanbul Taksim’e Genel Müdür görevi ile atanan Bozkurt Atabek Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezundur. Kariyerine 1988 yılında Phaselis Princess Kemer’de barmen olarak başlayan Atabek1992 yılında The Marmara Istanbul’da çalışmaya başlamış, ön büro, rezervasyon ve satış departmanlarında görev almıştır. 1999 yılında Amerika’ya giden Bozkurt Atabek, Savannah Marriott Riverfront Hotel’de Ön Büro Müdür Yardımcısı olmuştur. Ardından Richmond Marriott West’de Ön Büro Müdürü, Evansville Airport Marriott’da Odalar Bölümü Müdürü ve Melville Marriott Long Island’da Operasyon Direktörü olarak çalışmıştır. 2004 yılında Islandia Marriott Long Island’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Bozkurt Atabek, 2006’da “Marriott Yılın Genel Müdürü” ödülünü kazanmıştır. Saddle Brook Marriott, Hilton Crystal City ve Avalon Fort Greene’de de Genel Müdürlük yapan Atabek, Amerika’da bulunduğu süre içerisinde gelirler yönetimi ve misafir memnuniyetinin artırılması konularında önemli başarılar elde etmiştir. 2014 yılında İstanbul’a geri dönüş yapan Bozkurt Atabek, Martı Istanbul Hotel’de Genel Müdürlük görevi yapmıştır. 25 yılı aşkın otelcilik tecrübesini ve birikimini eylül ayı itibarıyla Sofitel Istanbul Taksim'de hayata geçiren yeni Genel Müdür Bozkurt Atabek, İngilizce ve İspanyolca biliyor. Turizm sektöründe faal kişiliği ile tanınan Atabek, SKAL International Istanbul ve TUROB Denetleme Komitesi üyesidir. Bozkurt Atabek, evli ve bir kız çocuğu babasıdır." ifadeleri kullanıldı.