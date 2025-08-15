  1. Ekonomim


SoftBank, PayPay İçin ABD’de halka arz başvurusu yaptı

SoftBank bugün ödeme uygulaması birimi PayPay Corp’un Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan depo hisseleri (ADR) listelemek için başvuruda bulunduğunu açıkladı.



Şirket, planlanan halka arzın zamanlaması, büyüklüğü ve fiyatlandırması hakkındaki detayların henüz kesinleşmediğini belirtti.

Bu hafta başında Reuters’ın haberine göre, SoftBank potansiyel bir ABD halka arzı (IPO) için hazırlık yapmak üzere Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Mizuho Financial Group ve Morgan Stanley’i görevlendirdi.

Haberde, halka arzın 2 milyar dolardan fazla para toplayabileceği ve en erken dördüncü çeyrekte gerçekleşebileceği belirtildi.

SoftBank, halka arzdan sonra PayPay’in kontrolünü elinde tutacak. Reuters daha önce, holdingin bu işletme için en az 2023’ten beri ABD’de bir halka arz düşündüğünü bildirmişti.

PayPay, Japon tüketicileri dijital işlemlere yönlendirmede itici güç oldu. Kullanıcıları indirimlerle cezbetti ve bankacılık ve kredi kartları gibi hizmetlere genişledi.

Tamamlanırsa, bu halka arz SoftBank’ın çip tasarımcısı Arm Holdings’in 2023’te 54,5 milyar dolar değerlemeyle halka açılmasından bu yana çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirketin ilk ABD listesi olacak. Arm’ın piyasa değeri o zamandan beri 145 milyar doların üzerine çıktı.

ABD’de halka arz faaliyeti, uzun süredir beklenen bir toparlanma içinde artıyor. Bu durum, güçlü teknoloji kazançları ve ticaret görüşmelerindeki ilerleme konusundaki iyimserlikle besleniyor. Bunlar yatırımcı güvenini artırdı.

Son dönemdeki başarılı piyasa açılışları, yılın başlarındaki daha yavaş tempoya tezat oluşturuyor. O dönemde Başkan Donald Trump’ın tarife politikaları hakkındaki endişeler yeni teklifleri olumsuz etkilemişti.

PayPay, SoftBank’ın mobil operatörü SoftBank Corp, Vision Fund ve SoftBank ile Naver Corp arasındaki internet girişimi LY Corp dahil olmak üzere çeşitli SoftBank birimleri tarafından ortaklaşa sahipleniliyor.

