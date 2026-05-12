SoftBank’tan dev hamle: Graphcore’a 457 milyon dolarlık yapay zeka desteği

Yapay zeka donanım pazarında rekabet yeni bir boyuta taşınırken, SoftBank cephesinden hamle gecikmedi. SoftBank, tam iştiraki haline getirdiği Graphcore’a 457 milyon dolar tutarında taze kaynak aktararak şirketin operasyonel gücünü artırma kararı aldı. Bu fonlama, SoftBank’ın yapay zeka altyapısına yönelik dünya genelinde yürüttüğü on milyarlarca dolarlık yatırım zincirinin en taze halkasını oluşturuyor. Aktarılan bu kaynak, şirketin sadece kısa vadeli borç yükümlülüklerini değil, aynı zamanda laboratuvar aşamasındaki projelerin ticari ürünlere dönüşme sürecini de finanse edecek.

Akıllı işlem birimleri ile yeni bir mimari

SoftBank için bu yatırım, sadece bir finansal destek paketi değil; Masayoshi Son’un insan zekasını aşan 'yapay genel zeka' hedefine ulaşmak için kurduğu ekosistemin temel taşı. Graphcore, geleneksel işlemcilere alternatif olarak geliştirdiği 'akıllı işlem birimleri' (IPU) ile sektörde farklı bir yol çiziyor. Bu teknoloji, büyük dil modellerinin eğitimi sırasında yaşanan darboğazları aşmayı ve veriyi çok daha düşük enerjiyle işlemeyi vaat ediyor. Yeni fonlar, bu çiplerin seri üretimi için gereken lojistik ağın kurulması ve yazılım geliştiricilerin bu yeni mimariye uyum sağlamasını kolaylaştıracak araç setlerinin tamamlanması için kullanılacak.

Mühendislik gücünü küresel ölçeğe taşıma hedefi

Sermaye artışıyla birlikte Graphcore, dünya genelindeki büyüme stratejisine de hız veriyor. Şirketin planları arasında, Hindistan’ın teknoloji merkezi sayılan bölgelerinde yeni mühendislik kampüsleri açmak ve İngiltere’deki uzman personel sayısını iki katına çıkarmak yer alıyor. SoftBank’ın sağladığı bu finansal istikrar, bir dönem finansal zorluklar nedeniyle küçülmeye giden ve pazar payı kaybeden Graphcore’un yeniden 'oyun kurucu' pozisyonuna dönmesini amaçlıyor. Bu hamle, şirketin sadece donanım değil, aynı zamanda bu donanımı yönetecek küresel bir beyin takımına sahip olmasını sağlayacak.

Tekel yapısına karşı dikey entegrasyon stratejisi

Bu yatırımın etkisi sadece iki şirketle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. SoftBank’ın kendi bünyesinde özel çip tasarım kabiliyetlerini toplaması, bulut sağlayıcıları için mevcut işlemci bağımlılığına karşı güçlü bir alternatif yaratabilir. Sahibi olduğu ARM mimarisi ile Graphcore’un özgün işlem gücünü birleştiren SoftBank, tasarımdan üretime kadar her aşamada söz sahibi olduğu 'dikey entegrasyon' modelini inşa ediyor. Bu strateji, gelecekteki devasa veri merkezi projelerinde dışa bağımlılığı minimize ederken, SoftBank'ı küresel teknoloji haritasında en büyük donanım sağlayıcılarından biri konumuna taşıyabilir.