SoftBank'tan yapay zeka hamlesi: OpenAI için milyarlarca dolarlık dev finansman arayışı başladı

Teknoloji dünyasının en büyük yatırımcılarından SoftBank, finansal hareketliliğini hızlandırdı. Şirket, iki yıl vadeli ve yüksek hacimli yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen bu kaynağın, uluslararası faiz göstergesi SOFR’un 275 baz puan üzerinde bir maliyetle şekillenmesi bekleniyor. Dev operasyonun liderliğini Mizuho Bank üstlenirken, diğer finans kuruluşlarının da bu fona dahil olmak için sıraya girdiği ve taahhütlerini ağustos sonuna kadar ileteceği belirtiliyor.

Köprü krediler uzun vadeli borçlarla takas edilecek

Yılın ilk döneminde OpenAI adımlarını desteklemek için 40 milyar dolarlık kısa vadeli bir köprü kredisi kullanan SoftBank, şimdi bu borç portföyünü daha sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Yeni temin edilecek finansmanın önemli bir kısmı, vadesi gelen bu kısa süreli yükümlülüklerin kapatılmasında ve borç yapısının uzun vadeye yayılmasında kullanılacak.

Hedef ekim ayına kadar 65 milyar dolar yatırım

Masayoshi Son liderliğindeki şirket, yapay zeka pazarındaki küresel risk algısına meydan okuyarak büyüme stratejisini sürdürüyor. Şirketin ana hedefi, ekim ayı itibarıyla OpenAI ekosistemine sağladığı toplam finansmanı 65 milyar dolar seviyesine ulaştırmak. Bu doğrultuda sadece banka kredileriyle yetinmeyen holding, Japonya iç pazarındaki bireysel yatırımcıları da hedefleyen 1 trilyon yen değerinde tahvil ihracını ve toplamda 20 milyar doları bulabilecek küresel tahvil satışlarını masada tutuyor. Ağustos ayı başında OpenAI hisselerini teminat göstererek milyarlık başka bir anlaşmaya imza atan şirket, sözleşmedeki katı finansal şartlar sebebiyle risk yönetimine ağırlık veriyor. Olası nakit sıkışıklıklarında ek teminat senaryolarıyla karşılaşmak istemeyen yönetim, sermaye yapısını çok yönlü enstrümanlarla sağlama almayı planlıyor. Piyasadaki belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde atılan adımlar, holdingin uzun vadeli finansman stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.