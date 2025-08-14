ŞOK Marketler 118,7 milyar TL'ye ulaşan cirosu ve 11 bin 37 mağazasıyla büyümesini sürdürdü

ŞOK Marketler, yılın ilk 6 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar TL'ye yükseltti. 81 ildeki mağaza sayısını 11 bin 37'ye yükselten firma, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

2025 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Zorlu koşullara rağmen yılın ilk yarısında gösterdiğimiz performanstan memnunuz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken her zaman olduğu gibi en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yerli üretime verdiğimiz destek, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla topluma ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.