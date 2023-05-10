Şok Marketler, net satış gelirini yüzde 103 artırdı

Şok Marketler, 2023'ün ilk 3 ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, şirketin ilk çeyrek net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,6 artarak 20,8 milyar TL'ye yükseldi. Çalışan sayısı 46 bini aşan şirketin, mağaza sayısı da 10 bin 214'e ulaştı. Şok Marketler, deprem felaketine rağmen istihdama ve ekonomiye katkısını sürdürdü.

"Ekonomi ve istihdama katkımızı sürdürüyoruz"

İlk çeyrek verilerini değerlendiren Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından milletimizle dayanışma içinde yaralarımızı sarıyor, ekonomiye ve istihdama katkımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İşe alımlarda bölge halkına öncelik vererek bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendik.” dedi.