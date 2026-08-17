Şok Marketler’in 6 aylık bilançosu açıklandı

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Şok Marketler Ticaret A.Ş., 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirketin yılın ilk 6 ayındaki net zararı 1,35 milyar TL olurken, hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Özkaynaklarda ise çeyreklik bazda yüzde 2 düşüş görüldü.

Net zarar 1,35 milyar TL’ye yükseldi

Şok Marketler tarafından 17 Ağustos 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirime göre şirket, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde 1 milyar 351 milyon 115 bin 156 TL net zarar açıkladı.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 954 milyon 843 bin 631 TL net zarar etmişti. Böylece Şok Marketler’in 2026 yılının ilk 6 ayındaki net zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 396 milyon TL arttı.

İkinci çeyrekte 563,8 milyon TL zarar

Şok Marketler’in 2026 yılının ikinci çeyreğindeki net zararı ise 563 milyon 815 bin 655 TL olarak gerçekleşti.

Şirketin yılın ilk 6 ayındaki finansal sonuçlarında net zarar tarafındaki artış dikkat çekerken, hasılatta ise yıllık bazda yükseliş kaydedildi.

Hasılat yüzde 7 arttı, özkaynaklar geriledi

Şok Marketler’in 2026 yılının ilk 6 ayındaki hasılatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış gösterdi.

Şirketin özkaynaklarında ise çeyreklik bazda yüzde 2 düşüş yaşandı. Böylece Şok Marketler’in ilk 6 aylık finansal sonuçlarında hasılat yıllık bazda yükselirken, net zarar ve özkaynak tarafında gerileme kaydedildi.