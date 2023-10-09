Söke, ABD’li Rudi's’in yüzde 12,65'ini satın alıyor

Söke, yurt dışında büyüme ve gıda sektörünün katma değeri yüksek alanlarına yatırım yapma stratejisi kapsamında, ABD'nin önde gelen gıda sertifikalarına sahip Rudi's'in yüzde 12,65'ini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

ABD'de 1976'da kurulan; organik, gluten içermeyen, lezzetli ekmek ve unlu mamuller üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmış Rudi's, besleyici, lezzetli, koruyucu madde içermeyen ekmekler ve çörekler alanında önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Söke, Rudi's ile glutensiz pazarını büyütmeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yılın ilk yarısında 1 milyar 911 milyon TL'lik satış hasılatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 101'lik bir artış oldu. Net kârımız da 30 Haziran itibarıyla 176 milyon TL olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisiyle kendi enerji ihtiyacını karşılayacak

ABD'de Rudi's'in yüzde 12,65'ini satın almanın dışında yenilenebilir enerji ve çocuk oyun hamuruna da yatırım yaptıklarını kaydeden Eren Günhan Ulusoy, şu bilgileri verdi: "Konya'nın Ilgın ilçesine 105 dönümlük araziye 11 bin kW'lik kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Böylece Söke'nin yıllık 16 milyon kWh'lik enerji ihtiyacını karşılayacağız. Bunun dışında çocuklarımızın sağlıklı oyuncaklarla buluşabilmesi, onların yaratıcılığını ve hayal gücünü desteklemek adına Gen Oyuncak'ın yüzde 60'ını satın aldık. Türkiye'nin ilk CE belgeli, ISO Gıda Güvenliği Sertifikalı EN-71 Standartlarına uygun kimyasal içermeyen el yapımı oyun hamuru olma özelliğine sahip Gen Oyun Hamuru, buğday unundan yapılıyor. Ayrıca 2024'ün ilk yarısında Söke kurabiyelerle unlu mamuller sektörüne adım atarak un sektöründeki liderliğimizi unlu mamuller sektörüne de taşımak istiyoruz."