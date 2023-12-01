Söktaş, COP28’de sürdürülebilirlik projelerini tanıtacak

Dubai’de 30 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler 28. İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP28), LVMH sponsorluğunda, sürdürülebilir moda için BM ile çalışmalar yürüten Stella McCartney’nin 12 gün boyunca halka açık bir enstalasyonu gerçekleşecek.

Enstalasyon kapsamında, Stella McCartney’nin birlikte çalıştığı sürdürülebilirlik adına yenilikçi ürün yaratan iş ortaklarını sergileyeceği bir alan kurulacak. Bu özel enstalasyona katılan tek Türk firması olan Söktaş, 3 Aralık’ta onarıcı pamuk ve sürdürülebilirlik süreçlerini anlatan ve Stella McCartney ile birlikte geliştirdiği ürünleri anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

1 Aralık günü, LVMH’in İletişim, Çevre ve İmaj Başkanı Antoine Arnault ile Stella McCartney’nin de katılacağı bir davetle açılacak enstalasyon kapsamında Söktaş Tekstil’in CEO’su Muzaffer Kayhan, 4 Aralık’ta Bloomberg Green’in COP28 için düzenlediği özel bir panele konuşmacı olarak katılacak.