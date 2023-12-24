Solarçatı’dan Garanti BBVA’ya iki GES projesi

ANKARA (EKONOMİ) - Anahtar teslimi güneş ve rüzgar enerjisi projeleri kurulum hizmeti veren Solarçatı, Garanti BBVA’nın İstanbul’daki iki merkezinde ÇATIGES markasıyla güneş enerjisi santrali kurdu.

Garanti BBVA’nın “Garanti Güneşli Hizmet Merkezi” ve “Garanti Pendik Teknoloji Kampüsü” nün enerji ihtiyaçları ÇATIGES markaları proje ile güneş enerjisiyle karşılanacak.

Garanti BBVA’nın, Pendik Teknoloji Kampüsü’nün kurulu gücü 103 kW yıllık üretim kapasitesi 122 MWh, Güneşli Hizmet Merkezi’nin kurulu gücü 193 kW yıllık üretim kapasitesi ise 228 MWh olacak. Solarçatı’dan yapılan açıklandaa GES enerji üretimiyle toplamda yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlanarak 160 ton karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor. Bu ise doğada 10 bine yakın ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına karşılık geliyor.

Solarçatı tarafından GES kurulumu gerçekleştirilen bu iki merkezde 645 adet HT marka 455W güneş paneli ve Huawei marka inverterler kullanıldı. Bu GES santrallerinde 60 tane evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar enerji üretimi gerçekleştiriliyor.