Şölen, ikramlık kategorisinde yüzde 40 büyüme hedefliyor

Şölen, Gaziantep’teki tesislerinde ürettiği ürünlerini Kurban Bayramı’nda tüketicileriyle buluşturmaya hazır. Bu yıl satış noktalarında 5 bin kişilik ek istihdamla hizmet verecek olan Şölen, ikramlık kategorisinde yüzde 40’lık tonaj büyümesi hedefliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “‘İyilik Şöleni’ çatısı altında, özellikle eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. Ramazan Bayramı’nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde başlattığımız proje kapsamında Şölen’den bayram süresince alınan her çikolata depremden etkilenen çocukların eğitimi için desteğe dönüştü, ek olarak çalışan sayımız kadar yani 2 bin 500 çocuğun nitelikli eğitimine katkıda bulunuyoruz. Gaziantep Nurdağı’nda yer alan konteyner kentte Ozmo Oyun Parkı kurduk. Hedefimiz bu desteklerimizi önümüzdeki dönemde daha da artırmak. Bu bağlamda farklı iller için görüşmeler gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Şölen olarak her bayramda tüketicilere ürünleri ulaştırmak için büyük bir özenle çalıştıklarını söyleyen Çoban, “Çikolatayı bayram ikramlığı olarak pazara katan markayız. İkramlık ürünlerde pazarın başrol oyuncularından biri olarak Ramazan Bayramı’nda raflarda 8 yeni çeşidimizle yer aldık. En sevilen ve en çok sattığımız ürünlerimiz ise her sene olduğu gibi yine Octavia oldu. Bu bayrama da yine aynı portföyümüzle aynı heyecanla giriyoruz. Ramazan Bayramı dönemine kıyasla, ikramlık kategorisinde yüzde 40’ın üzerinde tonaj büyümesi hedefliyoruz. Lezzet ve kalite olmazsa olmazımız. Bunun için ileri teknolojiye ve gıda güvenliğine kesintisiz şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.