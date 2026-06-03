Şölen’den 100 milyon dolarlık yatırım

YENER KARADENİZ/ GAZİANTEP

Dünya çikolata pazarı 50 milyar doları aşarken, Türkiye’de pazar büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Kişi başına yıllık tüketimin İngiltere ve ABD’de 8 kilogram seviyesinde olduğu sektörde Türkiye hala 3,5 kilogramla önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor.

Bu potansiyelden aldığı payı artırmayı hedefleyen Şölen Çikolata, Gaziantep’te yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla üçüncü fabrikasını devreye alırken, önümüzdeki beş yılda ihracatını 750 milyon dolara, cirosunu ise 1,2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’nin çikolata ve atıştırmalık sektöründeki en büyük oyuncularından Şölen Çikolata, Gaziantep’te yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği üçüncü fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Tamamı öz kaynaklarla finanse edilen yatırım, şirketin son yıllardaki en büyük kapasite artırımı olurken, Şölen’in toplam üretim alanını dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri haline taşıdı.

Üretim şölen çikolata sosu sarı yeni fabrika yatırımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, şirketin 36 yıllık yolculuğunda toplam yatırımlarının 1 milyar doları aştığını belirterek, “Bugün gıda sektöründe ihracat lideriyiz. 5 kıtada 120’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 360 milyon doları ihracat olmak üzere 650 milyon doların üzerinde ciroya ulaştık. Kazandığımız her kuruşu yeniden bu topraklara yatırdık” dedi.

Toplam yatırım 1 milyar doları buldu

Şölen’in son 10 yılda 500 milyon doların üzerinde, son 20 yılda ise toplamda 1 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdiğini belirten Çoban, yeni fabrikanın da bu büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisin doğrudan 500, dolaylı olarak ise 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Çoban, “Belçika ve İsviçre gibi çikolata ülkeleriyle rekabet edecek altyapıya artık sahibiz” diye konuştu.

Yeni yatırımla birlikte Şölen’in Gaziantep’teki üretim alanı yüzde 70 büyüyerek 172 bin 500 metrekareye ulaştı. Yaklaşık 27 futbol sahası büyüklüğündeki üretim sahasında 90 üretim hattı, günlük 900 ton üretim kapasitesi ve 90 bin paletlik akıllı depo bulunuyor.

Şirketin üç fabrikasında görev yapan robot sayısı ise 500’ü aşmış durumda.

Hedef 1,2 milyar dolar ciro

Son beş yılda cirolarını 300 milyon dolardan 650 milyon doların üzerine taşıyarak iki kat büyüdüklerini belirten Erdoğan Çoban, yeni dönemde büyümenin temel lokomotifinin ihracat olacağını söyledi.

Çoban, “Bugün 360 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki beş yılda ihracatımızı 750 milyon dolara, toplam ciromuzu ise 1,2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada kendi sektörümüzde ilk 10 şirket arasına girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketin kilogram başına ihracat gelirinin 5,5 dolar seviyesinde olduğunu belirten Çoban, sektör ortalamasının üzerinde katma değerli ürünler ihraç ettiklerini vurguladı.

Üç marka toplam cironun büyük bölümünü oluşturuyor

Şölen’in büyümesinde Biscolata, Ozmo ve Luppo markaları önemli rol oynuyor. Erdoğan Çoban’ın verdiği bilgilere göre, bugün 75 ülkeye ihraç edilen Biscolata 230 milyon dolar, 70 ülkeye ulaşan Ozmo 200 milyon dolar ve Luppo ise 182 milyon dolarlık satış hacmine sahip.

Ozmo’nun Türkiye, Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da pazar lideri konumunda bulunduğunu belirten Çoban, markanın çocuklara yönelik yenilikçi ürünleriyle global ölçekte büyümeye devam ettiğini söyledi.

Luppo’nun ise yumuşak kek kategorisinde çift haneli büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Çoban, Biscolata’nın da Türkiye’nin en güçlü küresel atıştırmalık markalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Walmart, Lidl ve McDonald’s ile iş birliği

İhracatta en büyük fırsatı gördükleri alanın global perakende zincirleri olduğunu belirten Erdoğan Çoban, ABD’nin en büyük perakende şirketlerinden Walmart ile yürütülen çalışmaların yüzde 98 başarı oranına ulaştığını söyledi.

Şirketin aynı zamanda Amazon, Lidl ve Walmart gibi küresel zincirlerle çalıştığını belirten Çoban, Biscolata ürünlerinin McDonald’s dondurmalarında da kullanıldığını ifade etti.

Şölen, bugün Belçika’dan Japonya’ya, Kolombiya’dan Maldivler’e kadar 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’den Belçika’ya yapılan çikolata ihracatının yüzde 62’sini, Kolombiya’ya yapılan çikolata ihracatının ise yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiriyor.

Ar-Ge ve patent gücüyle büyüyor

Türkiye’de iki ayrı Ar-Ge merkezine sahip olan Şölen, geliştirdiği ürünleri patentlerle koruma altına alıyor. Şirket bugün 35 uluslararası patente sahip bulunuyor.

Çoban, inovasyonun yalnızca yeni ürün geliştirmekten ibaret olmadığını belirterek, “Ürünü geliştirdikten sonra onu korumak da gerekiyor. Ar-Ge merkezlerimizde geleceğin ürünlerini tasarlamaya devam ediyoruz” dedi.

Yeni fabrikayla birlikte protein içerikli yeni ürün kategorilerine de girmeye hazırlanan Şölen, teknolojiyi, robotik sistemleri ve yapay zekâ destekli üretim altyapısını kullanarak küresel büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, ihracattaki liderliğini korurken Türkiye’yi dünya çikolata liginde üst sıralara taşımayı amaçlıyor.

Kacır: Sektör 22,3 milyar dolar ihracata ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açışışta yaptığı konuşmada 2002 yılından bu yana gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini söyledi.

Kacır, bu kapsamda 1 trilyon 90 milyar TL’lik sabit yatırımın ve 258 bin kişilik istihdamın önünü açtıklarını söyledi. Türkiye genelinde 12’si gıda ihtisas olmak üzere 211 organize sanayi bölgesinde gıda üretimi gerçekleştirildiğini belirten Kacır, sektörün geçen yıl 22,3 milyar dolarlık ihracata ulaştığını hatırlattı.

Gıda sektöründe Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesine özel önem verdiklerini vurgulayan Kacır, son 23 yılda TÜBİTAK destekleri kapsamında gıda alanındaki 3 bin 126 projeye ve 3 bin 700’den fazla araştırmacıya toplam 16 milyar TL’nin üzerinde destek sağlandığını ifade etti.

Türkiye’nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi olan INNOFOOD ile Türkiye Gıda İnovasyon Platformu’nun da bu vizyonun önemli parçaları olduğunu söyledi.

Şölen’in Gaziantep’te açtığı yeni fabrikanın Türkiye’nin atıştırmalık ürünler sektöründeki rekabet gücünü ortaya koyduğunu belirten Kacır, “Yaklaşık 500 robot, akıllı depo sistemleri ve ileri otomasyon altyapısıyla bu yatırım, gıda sanayisinde teknolojik dönüşümün önemli örneklerinden biridir” dedi.