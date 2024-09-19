Solmaz'dan çevre dostu filo hamlesi

Türkiye’nin entegre lojistik hizmetler sunan, alanında öncü şirketi Solmaz, Iveco Türkiye ile işbirliği yaparak sürdürülebilirlik hedeflerini bir adım öteye taşıdı. Şirket, yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlardan oluşan öz mal filosunun ilk iki etabını teslim aldı. Iveco'dan alınan araçlar, çekiciler ve mikro dağıtım için kullanılacak araçlardan oluşuyor. Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın "Yaptığımız yatırım, müşterilerimize daha güvenilir, hızlı ve çevreci çözümler sunmamıza olanak tanırken, geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize de katkı sağlayacak" dedi.

Çevreye karşı duyarlı

Yurt içinde sundukları karayolu taşımacılık hizmetlerini Euro 6 standartlarında çevre dostu araçlarla verdiklerini anlatan Barlın "Şehir içi dağıtımlarımızda da elektrikli araç kullanımı ile emisyon salınımı konusunda özen gösteriyoruz. Bununla birlikte, aktarma merkezlerimiz içindeki enerji sarfiyatına ilişkin; I-REC Sertifikalarımızın 2023-2024 yılı devamlılık süreçlerini tamamlayarak yenilenebilir enerji kullanımını sertifikalandırmayı sürdürüyoruz” dedi. Barlın, Solmaz olarak küresel iklim değişikliği ile mücadelede ilk ve en önemli adımın emisyonların ölçülmesi olduğuna dikkat çekerek, “Solmaz, ISO 14064-1 Sera Gazı Envanteri'ni 2022 raporlamış ve doğrulatmıştır. Bu süreçte tüm lokasyonlarımız ve faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon miktarları belgelendirilmiştir. “ ifadelerini kullandı.

İki yeni aktarma merkezi

Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın yurt içinde 18 aktarma merkezi üzerinden 70 il ve ilçeye dağıtım operasyonlarını yürüttüklerine dikkat çekerek "Yakında devreye alacağımız Antalya ve Adana aktarma merkezlerimiz ile birlikte toplamda 20 aktarma merkezi ile 81 il ve ilçeye mikro dağıtım operasyonlarını kendi ağımız üzerinden gerçekleştiriyor olacağız. Ayrıca 2024 yılı içinde filomuzdaki araç sayısını yüzde 50, dağıtım kanallarımızda istihdam oranımızı ise yüzde 75 arttırmış bulunuyoruz" dedi.

LTL ve FLT hizmeti

Barlın'ın verdiği bilgiye göre Solmaz yurt içinde verdiği LTL hizmetleri kapsamında 81 ile B2B ve B2C teslimat operasyonları, iade, ADR’li taşımacılık, katma değerli parsiyel teslimat hizmeti, paletli ve dökme teslimat ile 2 palete kadar tüm Türkiye’ye 24 saat içerisinde hızlı teslimat hizmeti veriyor.

Solmaz'ın FTL operasyonları arasında ise Türkiye’deki tüm limanlarda konteyner taşımacılık hizmeti, tersine lojistik hizmeti, özel proje taşımacılık hizmeti (Low-bed, askılı taşımacılık, ısı rejimli taşımacılık, ADR’li taşımacılık), teminatlı taşımacılık, tüm araç tiplerine göre 81 ilde araç tedarik hizmeti de bulunuyor.