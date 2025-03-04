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Solo'dan Ramazan’a özel ek yaprak hediyeli ürünler

Paylaşımın, yardımlaşmanın ve bereketin ayı Ramazan’da büyük sofralar kuruluyor, paylaşılan anlar daha da kıymetli hale geliyor. Solo, Ramazan ayına özel hazırladığı, hediye yapraklar içeren paketleriyle sofralarda yerini alıyor.

Haber Merkezi
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Solo'dan Ramazan’a özel ek yaprak hediyeli ürünler
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Yumuşacık Solo Peçete, iftar ve sahur sofralarınında vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ramazan’a özel 50 yaprak hediyesi ile Solo peçeteler 200 adet yerine 250 adet içeriğiyle raflarda yerini alıyor.

Ramazan’a özel Solo ürünleri

Suya ultra dayanıklı yapısıyla her ihtiyaca uygun Dev Rulo KâğıtHavlu’nun 1 dev rulosu tam 8 normal ruloya eşit. Bu sayede upuzun yapısı ile çok daha uzun süre kullanım sağlayan dev rulo kâğıt havlu, Ramazan ayına özel 80 yaprak hediye ile sunuluyor.

Pratik çek-al ambalajının yanı sıra şık tasarımlı paketi ile de çok beğenilen Solo Çek-Al Mendil ise Ramazan Serisi’nde 150 yaprağına ek 50 yaprak hediyesine sahip.

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