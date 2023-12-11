SOM Prefabrik’in açılışı gerçekleştirildi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde aralarında SOM Prefabrik’in de yer aldığı 19 üretim tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla hizmete alındı. Törende konuşan Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri’nin Yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi’nin 300 milyon dolarlık finansman desteğiyle desteklendiğini söyledi.

Proje ile Türkiye genelinde seçilmiş OSB’lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Kacır, “Ülkemizdeki sanayi işletmelerinin etkin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek adına Dünya Bankası ile 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Avrupa’ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz’e kıyısı bulunan İğneada Limanı, İstanbul’a yakınlığı, sunduğumuz cazip yatırım ortamı ve gelişmiş sanayi altyapısı ile Kırklareli’miz son 21 yılda önemli bir üretim merkezine dönüştü. İlerleyen zamanlarda daha birçok projeyi hayata geçirecek, daha fazla yatırımı şehrimize çekecek ve Kırklareli’nin sanayisini daha da büyüteceğiz.” şeklinde konuştu.

"Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Net İnşaat ve SOM Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yaman ise, bölgeye katma değer yaratacak prefabrik üretim fabrikasının açılışından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaman, devamında şunları kaydetti: “Ülkemiz ve insanımız için NET İnşaat olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında yatırımlarımıza devam edeceğimizi ve sanayinin yeni başkenti olmaya aday olan bölgede iş potansiyellerinin katlanarak devam edebilmesi için çalışmalarımıza ağırlık vereceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.