Soma Termik Santrali ile ilgili son dakika açıklaması; Faaliyetini sürdürecek mi?

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Soma Termik Santrali’nin geleceğine ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretleri üzerine şirketten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, santralin borçlarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü bir yatırımcıya devredilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Soma termik santralinin borçlarının yapılandırılarak üçüncü bir firmaya devri ve bu şekilde santral faaliyetinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın himayelerinde müzakerelerimiz devam etmektedir. Bu süreçte santralin yeni bir yatırımcı şirket veya gruba devredilmek suretiyle yenileme yatırımı da yapılarak işletmenin devamlılığının sağlanması noktasında sağladıkları destek ve yakın ilgilerinden dolayı başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız olmak üzere Manisa ve Konya Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Şirketimizin içinde bulunduğu olağanüstü finansal zorluklar ve tüm imkansızlıklara rağmen Soma ilçemizin ısıtılmasına ilişkin hizmetimizin aksamadan sürdürülebilmesi için tüm önlemleri alarak çalışıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. “