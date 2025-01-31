Trendyol, okula dönüşe özel kampanya başlattı!

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, ikinci dönem öncesinde öğrencilerin ve velilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Kırtasiye ürünlerinden teknolojik ekipmanlara, kışlık giyimden aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Trendyol, avantajlı kampanyalar ve hızlı teslimat seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Okulun ikinci yarısı, hem sıcak tutacak giysilere hem de düzenli bir çalışma ortamına yönelik ihtiyaçlarla öne çıkıyor. Trendyol, bu dönemde mont, kazak, termal içlik, bot gibi kışlık giysilerden, okul üniformalarına uygun polo yaka tişört ve pantolonlara kadar geniş bir seçki sunuyor. Ayrıca, ikinci dönemde motivasyonu yüksek tutacak renkli ajandalar, kırtasiye setleri, renkli defterler, sticker’lar ve kalem setleri gibi ürünler de öne çıkan kategoriler arasında.

İkinci döneme Trendyol ile tam hazırlık

Soğuk kış günlerinde okula dönüş hazırlıkları, kırtasiye ürünlerinden teknolojiye, kışlık kıyafetlerden çalışma motivasyonunu artıran ürünlere kadar geniş bir ihtiyaç listesi sunuyor. Trendyol, öğrencilerin ve ebeveynlerin alışveriş deneyimini kolaylaştırmak için defter, kalem, okul çantası, matara gibi temel kırtasiye ürünlerinden dizüstü bilgisayar, tablet gibi teknolojik ihtiyaçlar ve çalışma ortamını iyileştiren ergonomik mobilya çözümlerine her detayı düşünüyor.

Eğlence ve eğitim bir arada

Okul dönüşü alışverişinde küçük yaştaki öğrenciler için eğitici oyuncaklar, yapbozlar, STEM setleri ve sanatsal aktivite malzemeleri Trendyol’un vazgeçilmezleri arasında. İkinci yarıyıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için hem öğretici hem de eğlenceli binlerce seçenek Trendyol’da.