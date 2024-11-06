Sompo Sigorta 2024'ün ilk 9 ayında yüzde 94 büyüdü

Sompo Sigorta, 2024'te elde ettiği finansal sonuçları, sektördeki gelişmeleri ve 2025 hedeflerini İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Toplantıda konuşan Uğur, şirketin müşteri odaklı çözümler ve yenilikçi yaklaşımlarla yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 94 büyüme sağladığını kaydederek, "Bu performans, kasko sigortalarında sektördeki güçlü konumumuzu pekiştirmemizi sağladı. Oto sigortalarında da sektördeki konumumuzu güçlendirerek, fiyat rekabetinin yoğun olduğu ve karlılığın baskılandığı bir dönemde bile finansal gücümüzü muhafaza ettik. Ek olarak müşteri taleplerine yönelik sunduğumuz akıllı ve yenilikçi çözümlerle şirketin pazar payını genişlettik. Bu dönemde 2,5 milyon müşteriye hizmet sunarak, müşteri tabanımızı yüzde 16 büyüttük." dedi.

Uğur, 2025'te de büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "2024 yılı finansal istikrarımızı artırdığımız bir yıl oldu. Özellikle yeni ürün portföyü ile 2024 sonunda 4 bin acentelik geniş bir ağ oluşturacağız. 2025 boyunca da acente ağımızı genişletmeye odaklanarak, ülke genelinde daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Acente sayımızı 2025'te 5 bine çıkarmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

Sompo Sigorta'nın teknoloji yatırımlarına dikkati çeken Uğur, son zamanlarda yapay zeka teknolojilerinin tüm sektörler gibi sigorta sektörüne de nüfuz ettiğini, Sompo Sigorta'nın da bu değişime en hızlı ayak uyduran şirketler arasında olduğunu aktardı.

Uğur, "Şirketin temel amacı sigortacılıktan gelen know how'ını yeni teknolojilerle birleştirerek ürünleştirebilmek ve ürünleştirdikten sonra da yurt dışına ihraç etmek." dedi.

Sompo Sigorta’nın "Whatsapp Hasar Hattı" ve "Kameralı Hasar Ödeme" gibi dijital çözümlerle hasar süreçlerini yüzde 50 hızlandırdığını ve müşteri deneyimini iyileştirdiğini vurgulayan Uğur, İTÜ ARI Teknokent'te kurulan Sompo Teknoloji biriminin de yapay zeka ve veri analitiği alanlarına odaklanarak şirketin dönüşümüne önemli katkı sağladığını belirtti.

Uğur, Sompo Sigorta'nın bu yıl başlattığı "Somponomi" kampanyasını anımsatarak, kampanyanın kasko sigortalarında bilinçli ve değer odaklı seçimleri teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Sompo Sigorta Pazarlama Başkanı Onat Dalaş ise Somponomi kampanyasının sektöre yenilikçi bir yaklaşım sunduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve sigorta alanındaki liderliğimizi pekiştirmek için yenilikçi projeler geliştirmeye ve markamıza yatırım yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.