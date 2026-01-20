Son dakika... Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki tüm borçlarını kapattı. Sarı lacivertlilerden konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum arasında 19.03.2021 tarihinde imzalanan ve son anapara ödemesi ise 31.05.2030 tarihinde yapılacak şekilde belirlenen , kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler 20.01.2026 tarihinde (bugün) tamamen kapatılmıştır.

Buna göre şirketimizin konsorsiyum bankaları nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."