Son dönemin 'roket' hissesi taban oldu: Aselsan’da ne oluyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Borsa İstanbul’un her dönem önde gelen ancak son dönemde daha da dikkat çeken hissesi Aselsan (ASELS) bugünkü işlemlerde taban oldu. Hissedeki sert düşüş BIST 100 endeksini de etkiledi.

2025 Aralık ayı başından bu yana Aselsan hisseleri yüzde 84’e yakın yükseldi. ASELS’in endeks ağırlığı yüzde 10,31 olurken, bugünkü işlemlerde hisse yüzde 9,95 oranında sert düşünce bankacılık hisselerinin artıda olması da BIST 100’ün artıya geçmesine yetmedi.

Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek hisse olan ASELS, düşüşe karşın 1 trilyon 382 milyar 820 milyon değerden işlem görüyor.

Son dönemdeki güçlü yükselişin ardından gelen bugünkü sert düşüşün nedenini uzmanlara sorduk. Analistler, Aselsan’daki düşüş için ne diyor? Düzeltme mi, hissede yaşanan güçlü yükseliş balon muydu? Teknik ne diyor?

Tuncay Turşucu, son aylardaki yükselişin sürpriz olmadığını ancak kısa sürede ve şiddetli olmasının düşüşte de etkili olduğuna dikkat çekerken, Çağlar Toros, nakit akışının güçlü olduğuna işaret etti. Eren Can Umut, hissenin küresel benzerlerine kıyasla çok da cazip olmadığını ancak hikayesi olduğunu belirtirken, Dinçer Kurt da teknik göstergelere işaret etti. Volkan Dükkancık da Aselsan’daki sert hareketlerde satışları olağan karşılamakla birlikte endeks mühendisliği tarafından da yorumladı.

“Yükselişin ardında teknik göstergelerdeki aşırı ısınma da var”

Dinçer Kurt- Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

“Aselsan yılbaşından bu yana %45 yükselerek güçlü bir performans sergiledi. Bu yükselişin ardında teknik göstergelerde belirgin bir aşırı ısınma oluştuğunu söyleyebilirim.

Grönland ve İran kaynaklı jeopolitik risklerin gündemde olması da hisseye yönelik ilginin kısa vadede artmasında belirleyici faktörlerden biri oldu. Dün bir aracı kurumun hedef fiyat yükseltmesi ve AL tavsiyesi hisseye katalizör sağlarken günü %6,5 yükselişle tamamladı. Ancak bugün farklı bir aracı kurumun Aselsan’ı model portföyünden çıkardığı görüldü.

Jeopolitik risk temasının kısmen yumuşaması ve hissenin mevcut fiyat seviyesinde kısa vadeli düzeltme riskinin artması, model portföyden çıkarılma haberiyle birleşince sert satış yaşandı. Bu baskı sonucunda hisse taban olurken, Bist100 endeksine -144 puan negatif etki etti.”

“Kâr realizasyonu olarak nitelendirebiliriz”

Çağlar Toros- İNFO Yatırım Menkul Değerler Stratejisti

“Almanya’nın savunma sanayine yönelik fon kurma hamlesi ile NATO’nun savunma harcamalarını GSYH’nin %5’ine çıkarma yönündeki stratejik hedefi birlikte değerlendirildiğinde, Batı dünyasında güvenlik politikalarının artık açık biçimde bir sanayi ve büyüme politikası haline geldiği görülüyor.

Savunma harcamaları yalnızca jeopolitik risklere verilen bir yanıt değil, aynı zamanda teknoloji yoğun üretimi teşvik eden, iç talebi destekleyen ve sanayi kapasitesini yeniden şekillendiren bir kaldıraç işlevi görüyor. Almanya örneğinde bu yaklaşım, mali disiplin geleneğinden kontrollü bir sapma anlamına gelse de uzun vadede yüksek katma değerli üretim ve stratejik otonomi hedefiyle uyumlu bir dönüşümü işaret ediyor. Bu durumda geçtiğimiz sene savunma sanayi tarafından ön plana çıkartmıştı.

Borsa İstanbul tarafında en çok yükselen BİST 100 endeksi içerisindeki pay da ASELS olmuştu. Şirketin kendi iç dinamiklerinde de envanterlerini arttırması ve “çelik kubbe” haberleri Aselsan tarafında etki yaratmıştı.

Bu sene de jeopolitik gerginliklerin artması ya da ABD başkanı Trump’ın jeopolitik gerginliklere ilişkin yaptığı açıklamalar savunma sanayi tarafına ön plana çıkartırken, Aselsan tarafına dünkü kapanışa göre yaklaşık %35 yukarı yönlü hareketlenmişti. Bugünkü geri çekilmeyi biraz da kâr realizasyonu olarak nitelendirebiliriz. Çünkü jeopolitik gerginliklere ilişkin haber akışlarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle Grönland’la alakalı gelişmeler oldukça önem arz edecek.

Son çeyrek bilançosunda da özellikle nakit akışının daha güçlü olması beklentisi Aselsan tarafının temel perspektifte de sağlıklı olduğunu bize göstermekte.”

“Yükselmesi sürpriz değil, kısa sürede, şiddetli yükselmesi sürpriz”

Tuncay Turşucu-Analist

“Aselsan aldığı siparişlerle sürekli artan bakiye miktarı ile büyüme yönünde BIST’te öne çıkan şirketlerden birisi. Aselsan'ın yükselmesi aslında analist çevrelerinde beklenen bir gelişme. Ancak hisse 12 gün gibi kısa bir sürede oldukça dik bir açı ile fiyatlandı. Bu kadar hızlı bir yükselişe sebep olacak temel bir gelişme görmüyoruz.

Hisse son geldiği noktada 81x F/K ve 8.2x PD/DD çarpanına ulaştı. Bu oranlar oldukça yüksek. Bu çarpanları karşılaması için Aselsan'ı 2026 yılında net karının %100'e yakın artması ve özsermaye karlılığının %80 seviyelerinde olması gerekiyor. Son bilançoda böyle veriler görmüyoruz.

Genellikle borsada bu gibi dik yükselişler olmuştur ancak bu tarz yükselişler sürdürülebilir olmamıştır. Doğal bir sonuç olarak bir noktadan sonra satışlar gelmiştir. Aselsan içinde yaşanan bu.

Son yükseliş şiddeti rasyonel değildi ve bunun düzeltmesi yaşanıyor. Tekrar ediyorum Aselsan'ın yükselmesi sürpriz değil. Bu kadar kısa sürede bu kadar şiddetli yükselmesi sürpriz. Diğer yandan Aselsan için uzun vadede yukarıda hedefler mevcut. Ancak Aselsan beklentileri güçlü ve büyüme beklentisi olan bir şirket. Muhtemelen fiyatın belirli oranda düşmesi piyasada alım için fırsat olarak görülmeye başlanacaktır. Hissenin endeksi etkilemesi ise normal. Aselsan %10 ağırlık ile BIST100 endeksinde en büyük ağırlığa sahip. Yükselirken nasıl endeksi pozitif etkilediyse, düşerken de negatif etkileyecektir.

"Endeks mühendisliği sonuçlarının etkisini görüyoruz"

Volkan Dükkancık - Pusula Yatırım/Yatırım Danışmanlığı ve Strateji Direktörü

"ASELS yılbaşından bu yana yıllıkta yapması gerektiğini 1 ay bile demeden yaptı. 2025 yılında yaklaşık %220 getiri elde eden ASELS sadece 13 iş gününde %40 getiri elde etti. Piyasa değeri ise 800 milyar TL seviyelerinden 1,4 trilyon TL seviyesine yükseldi.

Temel tarafta aslında endişemiz yok ama 2017 yılındaki sert satıştaki FD/FAVÖK zirvesinden çok uzaklaştı. Satışları olağan karşılamakla birlikte bugün mühendislik vurgusunu bültenimizde yapmıştık. Endeks mühendisliği sonuçlarının etkisini görüyoruz.

Dün 87 puan ASELS etkisi varken BİST’in kapanışı 57 puan pozitifti. Yani endeks negatifken ASELS yaklaşık %10 ağırlığı ile endeksi Ocak ayında ayakta tuttu. Artık ana gündemimiz yerini birisi alacak mı ya da satış baskısına mı maruz kalacağız o olacak."

“Fazla heyecanlı alımlar, yerini satış baskısına bıraktı”

Eren Can Umut- Trive Yatırım Araştırma Direktörü

“Son dönemde ASELSAN hisselerinde biraz fazla heyecanla gerçekleşen alımlar, bugün yerini belirgin bir satış baskısına bıraktı. Özellikle temel veriler ışığında, mevcut seviyelerden yıl sonuna kadar enflasyonu anlamlı şekilde aşan bir reel getiri potansiyelini zor görüyorum. Hisse, küresel benzerlerine kıyasla da çok da cazip değil. Hikayesi var mı? Tabii ki...

Dünyanın jeopolitik durumu, AB'nin savunma harcamalarına eğilmesi, teknoloji tabanlı ihracat hacminde artış, şirketin çeşitlendirdiği ürün gamı, yurtiçinde tedarik zincirinin zirvesinde yer alması, teknolojik dönüşüm temaları... Bunlar hisseyi satın almak için güçlü hikayeler. Fakat bu hikayelerin fiyatların içinde yer aldığını da unutmamak gerek.

Teknik açıdan değerlendirdiğimizde ise, 304 TL seviyesi kritik bir destek konumunda bulunuyor. Bugünkü işlemlerde oluşan büyük siyah mum, kısa vadeli teknik görünüm açısından olumlu sinyaller vermiyor. Ancak unutulmamalı ki, bu noktaya kadar yaşanan geri çekilmeler teknik olarak “kâr satışı” kapsamında değerlendirilebilir.

Bununla birlikte, 304 seviyesinin altına inilmesi durumunda satışların ivme kazanabileceği ve gerçek bir realizasyon sürecinin başlayabileceği riskine dikkat çekmek gerekiyor. Bu nedenle, bu seviyenin seyri kısa vadede belirleyici olacak.

Özetle, hisse temel açıdan sınırlı bir getiri potansiyeli olduğunu düşünürken, teknik tarafta ise kısa vadede 304 desteği önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altındaki kapanışlar, hissede daha derin bir düzeltmenin habercisi olabilir. Yatırımcıların bu desteği yakından izlemesi faydalı olacaktır.”

Aracı kurum raporları

İş Yatırım, dünkü 20 Ocak 2026 tarihli raporunda ASELS için hedef fiyatını 247 TL'den 402 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "al" olarak korumuştu.

Garanti Yatırım da 21 Ocak 2026 tarihli yatırım notunda Aselsan'ı model portföyünden çıkardığını açıklamıştı.

Aselsan hissesi günün ilk yarısında 9,21 kaybın ardından devre kesmişti. KAP’a yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“ASELS işlem sırasında %9,21 kaybın ardından sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 12:39:12 itibarıyla devam edilecek.”

ASELS payları 15:10 itibarıyla yüzde 9,95 oranında değer kaybıyla tabandan 303,25 TL’den işlem görüyor.