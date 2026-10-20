Sonbahar yağışlarına karşı çatılarda doğru yalıtım kritik önem taşıyor

Sonbaharla birlikte artan yağışlar, çatılarda su sızıntısı ile buna bağlı nem, rutubet ve yapı hasarı riskini artırıyor. Yapıların yağmur suyuna karşı korunmasında su yalıtımı kritik bir rol oynarken, doğru malzeme seçimi ve uygun uygulama büyük önem taşıyor. ODE Yalıtım'ın polimer bitümlü su yalıtım örtü çözümleri, çatılarda suyun yapı içerisine nüfuz etmesini önlemeye ve yapıların uzun ömürlü korunmasına katkı sağlıyor. Özellikle yağışlı dönemler öncesinde çatı su yalıtımının mevcut durumunun kontrol edilmesi, olası sorunların erken tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan yalıtım uygulamalarının gerçekleştirilmesi, yapıların korunması ve ileride oluşabilecek onarım maliyetlerinin azaltılması açısından önem taşıyor.

Çatılarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise ısı kayıpları. Özellikle doğrudan dış hava ile temas eden çatı ve çatı katlarında yeterli ısı yalıtımının bulunmaması, iç ortam sıcaklığının korunmasını zorlaştırarak ısıtma ihtiyacını artırabiliyor.

Çatı uygulamalarında kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin, çatının yapısına ve uygulamanın ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmesi önem taşıyor. ODE Yalıtım'ın camyünü ve XPS çözümleri, farklı çatı uygulamalarında ısı kayıplarının azaltılmasına katkı sağlıyor. Camyünü çözümleri, ısı yalıtımının yanı sıra ses yalıtımı ve yangın güvenliğine katkı sağlayan özellikleriyle özellikle eğimli çatı uygulamalarında, ısıtılmayan çatı katı detaylarında öne çıkarken; XPS çözümleri düşük ısı iletkenliği ve yüksek basma dayanımı sayesinde özellikle teras çatılarda tercih ediliyor.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Çatılar, yapının dış ortamla doğrudan temas eden bölümlerinden biri olduğu için hem yağışlara hem de sıcaklık değişimlerine karşı korunması gerekiyor. Çatı yalıtımında doğru uygulamanın yanı sıra, çatının mevcut durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi ve yapının ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi büyük önem taşıyor. Su yalıtımıyla yağış kaynaklı sorunların, ısı yalıtımıyla da ısı kayıplarının azaltılması mümkün oluyor. ODE Yalıtım olarak farklı yapı tipleri ve ihtiyaçlarına yönelik su ve ısı yalıtım çözümleri geliştirerek yapıların korunmasına ve enerji verimliliğine katkı sağlıyoruz. XPS ve camyünü ürünlerimizle yapılan uygulamalar, ısının içeride daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor ve enerji faturalarında yüzde 35 ila 50'ye varan tasarruf sağlıyor.”