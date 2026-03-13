Sonorous, 50 ülkeye ihracatla büyümeye devam ediyor!

Modern yaşam alanları teknolojiyle birlikte hızla dönüşürken, bu değişime estetik ve fonksiyonel çözümler sunan tasarım markaları da öne çıkıyor. Tam da bu ihtiyaçtan doğan Sonorous, klasik anlamda bir mobilya markası olmanın ötesinde, yaşam alanlarının değişen ihtiyaçlarına tasarım odaklı çözümler geliştiren bir marka olarak dikkat çekiyor.

2000’li yılların başında evlerde kullanılan teknolojilerin hızla geliştiğini ancak yaşam alanlarının estetik ve fonksiyonel açıdan bu dönüşüme aynı hızda uyum sağlayamadığını gözlemleyen Sonorous, tasarım, ergonomi ve kaliteli üretimi bir araya getiren bir vizyonla yola çıktı. İstanbul’da başlayan bu yolculuk, bugün Manisa’daki üretim tesisleriyle güçlenerek markayı uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu haline getirdi.

Bugün Sonorous; televizyon üniteleri, multimedya dolapları, masalar, sehpalar ve tamamlayıcı mobilyalardan oluşan geniş bir koleksiyon sunuyor. Ancak markayı farklı kılan yalnızca ürün çeşitliliği değil; tasarım yaklaşımı. Sonorous koleksiyonlarında ahşap, seramik, cam ve metal gibi farklı malzemeler bir araya getirilerek modern ve zamansız tasarımlar ortaya konuyor. Bu yaklaşım hem güçlü bir estetik etki yaratıyor hem de ürünlerin dayanıklılığını artırıyor.

Türkiye’nin güçlü üretim kültüründen ilham alan marka, detaylara verilen önem ve yüksek işçilik kalitesini tasarımlarıyla buluşturuyor. Sonorous’un tasarım dili global bir karakter taşısa da üretim anlayışında Türk zanaatkârlığının izleri hissediliyor.

Bugün Sonorous Türkiye’de üretim yaparak ürünlerini 50’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Farklı pazarlardaki kullanıcı alışkanlıklarını ve tasarım beklentilerini analiz ederek koleksiyonlarını sürekli geliştiren marka, global pazardaki büyümesini tasarım gücüyle destekliyor.

Doğa dostu üretim, uzun ömürlü tasarım

Sürdürülebilirlik ise Sonorous’un üretim anlayışının önemli bir parçasını oluşturuyor. Üretimde kullanılan ahşap malzemeler sertifikalı kaynaklardan temin edilirken, üretim tesislerinde enerji ihtiyacının önemli bir bölümü güneş enerjisinden karşılanıyor. Atık yönetimi ve çevresel etkilerin azaltılması konusunda uluslararası standartlara uygun süreçler uygulanıyor. Marka ayrıca uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler tasarlayarak sürdürülebilirliği ürün yaşam döngüsünün bir parçası haline getiriyor.

Önümüzdeki dönemde Sonorous’un hedefi, sürdürülebilir tasarım anlayışını daha da güçlendirerek global pazarlardaki varlığını genişletmek. Marka, estetik, kalite ve çevre dostu üretimi bir araya getirerek tasarım dünyasında daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Sonorous Yönetici ortağı Uğur Karabulak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sonorous’u kurarken amacımız yalnızca mobilya üretmek değildi; yaşam alanlarına estetik, ergonomi ve fonksiyon kazandıran tasarımlar geliştirmekti. Bugün Türkiye’de üretim yaparak ürünlerimizi 50’ye yakın ülkeye ulaştırıyor olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışımızı daha da güçlendirerek Sonorous tasarım anlayışını dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü markalar yalnızca iyi ürünler üretmekle değil, değerlerini koruyarak büyümekle var olur.”