Sony, 6,3 milyar sterlinlik dava ile karşı karşıya

Sony, PlayStation müşterileri için adil olmayan fiyatlara yol açtığı iddiasıyla 6,3 milyar sterlin büyüklüğünde toplu bir davayla karşı karşıya. Sony Interactive Entertainment (SIE) geçen yıl Birleşik Krallık'ta Sony'nin PlayStation Store'u üzerinden dijital oyun ya da eklenti içerik satın alan yaklaşık 9 milyon kişi adına dava edilmişti.

Dava tüketici hakları savunucusu Alex Neill tarafından 5 milyar sterlin olarak açılmıştı. Avukatları geçen ay mahkemeye yaptıkları başvurularda davanın toplam zarar tahmininin 6,3 milyar sterline kadar çıktığını söyledi.

Dava dilekçesinde, Sony'nin dijital oyunların ve eklentilerin yalnızca geliştiricilerden ve yayıncılardan yüzde 30 komisyon alan PlayStation Store üzerinden alınıp satılmasını zorunlu kılarak hakim konumunu kötüye kullandığını savunuluyor.

Rekabet Temyiz Mahkemesi, Neill'in davasının devam edebileceğine karar verdi, ancak dava 2022'de açıldıktan sonra PlayStation Store'dan alışveriş yapan kişilerin önerilen davacı sınıfından çıkarılması gerektiğini söyledi.