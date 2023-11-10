Sony’nin mali yılı net karı yüzde 23.1 düştü

Elektronik ve eğlence üreticisi Sony Group, açıkladığı Nisan 2023-Eylül 2023 dönemi kapsamlı bilançolarında net kar, işletme karı ile satış gelirlerine yer verdi.

Buna göre nisan-eylül dönemi net karının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23.1 düşerek 417,6 milyar yene (2.76 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Satış gelirlerinin yüzde 19,3 artışla 5,79 trilyon yene (38.3 milyar dolar) yükseldiği dönemde işletme karı yüzde 29,7 düşüşle 516 milyar yene (3.4 milyar dolar) geriledi.

PlayStation 5 oyun konsolu için yıllık 25 milyon satış hedefi koyan Japon firma, söz konusu 6 aylık dönemde 8,2 milyon konsol satışı gerçekleştirebildi.

Sony Başkanı Totoki Hiroki açıklamasında, "25 milyon adet satmak iddialı bir hedef ve bu kolay elde edilemeyecek" ifadesini kullanarak tatil sezonlarına denk gelen kasım ve aralık aylarını kritik gördüklerini kaydetti.

Japon firmanın 2022 mali yılı net karı, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6.2 artışla 937.1 milyar yen (o dönemde yaklaşık 7 milyar dolar) olarak kayda geçmişti.

Net kar hedefi yükseltildi

Mart 2024 itibarıyla kapanış yapacak 2023 mali yılı kapsamlı net kar beklentisi, daha önce duyurduğu 860 milyar yenden, 880 milyar yene (5.8 milyar dolar) yükseltildi.

Hedeflenen kar marjına konsol, video oyun, müzik ve sensör satışlarına talep ile döviz karşısında Japon yeninin yaşadığı değer kaybının olumlu yansıması bekleniyor.