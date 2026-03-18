Sorunlarımız çözülmezse global rekabette gücümüz düşer

Avrupa’nın birçok ülkesine taşımacılık gerçekleştiren şirket, geniş araç filosu ve farklı sektörlere yönelik taşıma çözümleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle Batı Avrupa hatlarında yoğun çalıştıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bakırcı, “Ana hatlarımız İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İspanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok bölgesini kapsıyor. Araç çeşitliliğimiz sayesinde çok farklı sektörlere hizmet verebiliyoruz” dedi.

Aldıkları işleri güvenli ve zamanında yerine teslim etmenin temel ilkeleri olduğunu vurgulayan Bakırcı, sektörde müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının karşılığını sürekli büyüme olarak aldıklarını söyledi. Şirket olarak geniş bir araç filosuna sahip olduklarını ifade eden Bakırcı, “Ortalama 100 adet TIR’ımız var. Bunun 25’i frigorifik yani soğuk zincir taşımacılığına uygun araçlardan oluşuyor. 75 adet tenteli aracımız bulunuyor. Bunun yanında yaklaşık 50 adet minivan aracımız var. Tekstil sektörü için askılı araçlarımız da mevcut. Bu çeşitlilik sayesinde farklı sektörlere hizmet verebiliyoruz. Araç filomuz genç, yeşil emisyonu düşük motorlara sahip. Bu sayede sorunsuz taşımacılık yapıyoruz. Araç sayısı bakımından Bolu’daki en büyük firmalardan biriyiz. Yaklaşık 200 kişiye yakın bir ekiple çalışıyoruz” ifadelerini kullandı

İş kollarında deneyimli ve nitelikli şoför bulmakta ve geçiş belgeleri konusunda sorun yaşadıklarını anlatan Bakıcı, “ Özellikle geçiş belgeleri konusunda yaşadığımız sorun uluslararası pazarda rekabet gücümüzü büyük ölçüde etkiliyor” diye konuştu. Sektörde özellikle son yıllarda nitelikli sürücü bulmanın zorlaştığını vurgulayan Bakırcı, “Minivan araçlarda bir sorunumuz yok ancak TIR’da nitelikli şoför bulmakta zorlanıyoruz. Bu sadece bizim değil sektörün genel sorunu” dedi. Lojistik sektörünün yüksek sermaye ve yoğun iş gücü gerektiren bir alan olduğunu belirten Bakırcı, uluslararası taşımacılıkta en büyük sorunu geçiş belgelerinin oluşturduğunu belirterek özellikle bazı Avrupa ülkelerinde ciddi kotalarla karşılaştıklarını söyledi. Geçiş ücretleri ve akaryakıt fiyatları ciddi şekilde arttığını söyleyen Bakırcı,” Ancak navlunlar aynı oranda yükselmiyor. En büyük sorun geçiş belgesi kotaları. Örneğin Avusturya’da karayoluyla 300 euroya geçebileceğimiz bir yolu belge olmadığı için 1050 euro verip trenle geçmek zorunda kalıyoruz” dedi. Bakırcı, uygulamanın özellikle Türk araçlarına olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yabancı tırlar elimizdeki işi alıp gidiyor

Sorunun özellikle Avusturya, Macaristan ve Çekya’da yoğunlaştığı öne süren Bakırcı, “Macaristan’da ikili geçiş belgeleri ayın belirli günlerinde açılıyor ve iki gün içinde bitiyor. Belge bitince yabancı araçlar devreye giriyor ve bizim taşıyacağımız yükleri alıp gidiyor. Özellikle İskandinav ülkelerine veya Almanya–Danimarka hattına giden araçlar için bu büyük bir sorun oluşturuyor” dedi. Öte yandan Türkiye’ye gelen yabancı araçların çoğunun eski model olduğunu söyleyen Yılmaz Bakırcı, “Bizim Avrupa’ya giden araçlarımız yüksek model ve çevreci. Ama ülkemize gelen bazı yabancı TIR’lar oldukça eski. Biz onların geldikleri araçlarla Avrupa’ya gitmeye kalksak bir adım atamayız.” diye konuştu.

Lojistik sektörünün bir diğer sorununun vize olduğunu ifade eden Bakırcı, “Sürücüler için çok fazla vize reddi geliyor. Bu da operasyonlarımızı zorlaştırıyor” dedi. Sektörde maliyetlerin hızla arttığını ancak navlunların aynı hızda yükselmemesinden yakınan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bakırcı,, döviz kurunun baskılanmasının da ihracatı olumsuz etkilediğini dile getirerek “Kur baskılandığı için ihracatçı zor durumda. Biz ihracatla eş güdümlü çalıştığımız için etkileniyoruz. Maliyetlerimiz ciddi şekilde arttı. Örneğin 300 euroya aldığımız lastik bugün 600 euro ” dedi.

Sektöre giriş kolay, rekabet zor

Bakırcı, sektörde haksız rekabetin de önemli bir problem olduğuna dikkat çektiği konuşmasında “Uluslararası taşımacılık çok yüksek sermaye gerektiren bir sektör. Ama sektöre giriş kolaylaştırıldı. İş yapamayınca fiyat kıran firmalar ortaya çıkıyor, sonra piyasadan kayboluyorlar. Bu süreçte sektöre ciddi zarar veriliyor” görüşüne yer verdi,

Sektörde yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Bakırcı, “Çok zor bir iş yapıyoruz. Bu kadar yüksek sermaye ile bu kadar iş gücü olan sektör başka yok. İki TIR parası olan OSB’de fabrika kurup çalıştırıyor. Yarım tır parasına makine alıp dededen toruna kullanıyor vergi ödemiyor. Bizim ise onlarca aracımız var. MTV ödüyoruz. Yatırım maliyetimiz, çalışma maliyetlerimiz çok yüksek. Belge sorunu çok. Haksız rekabet yapanlar var. Tüm bunlara bir çözüm bulunmalı. Bir de sektöre giriş kolaylaştırıldı herkes giriyor. İş yapamayınca da fiyat kırıyorlar sonra kaybolup gidiyor. Tüm bunlar bize zarar vermiş oluyor” dedi