  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Sosyal medya platformu X, bir grup reklam verene dava açtı
Takip Et

Sosyal medya platformu X, bir grup reklam verene dava açtı

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, yasa dışı şekilde platformu boykot ettikleri ve gelir kaybına neden oldukları gerekçesiyle bir grup reklam veren ile bazı büyük şirketleri dava etti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya platformu X, bir grup reklam verene dava açtı
Takip Et

X Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, sosyal medya hesabından reklam verenlere yönelik açık bir mektup paylaştı.

Söz konusu mektupta Yaccarino, X'in Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM), Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ve GARM üyeleri CVS Health, Mars, Orsted ve Unilever'e karşı bir antitröst davası açtığını bildirdi.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin "GARM'ın Zararı" başlıklı raporunu okuduğunu belirten Yaccarino, raporda X'in de aralarında bulunduğu birçok şirkete karşı yasa dışı boykot yapıldığına dair kanıtlar elde edildiğinin kaydedildiğini aktardı.

Yaccarino, bu kuruluşların ve yöneticilerinin yasa dışı eylemlerinin X'e milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

Öte yandan Texas'taki federal mahkemede açılan dava dilekçesinde, söz konusu kuruluşların daha önceki adı Twitter olan platformdan elde edilen milyarlarca dolarlık reklam gelirini "kolektif olarak alıkoymak için komplo kurdukları" iddia edildi.

Söz konusu boykotun Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Kasım 2022'de başladığı belirtilen dava dilekçesinde, Twitter'ın içerik ve güvenlik standartlarının değiştirileceği endişesi nedeniyle boykotun başlatıldığı aktarıldı.

X'in şikayetinde, "Rakip reklam verenler arasında kolektif eylem, sosyal medya platformları tarafından uygulanacak marka güvenliği standartlarını belirlemek amacıyla rekabet sürecini kısaltır ve pazar gücüne sahip bir grup reklam verenin kolektif görüşlerinin tüketicilerin çıkarlarının önüne geçmesine olanak tanır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Elon Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından platformun reklam gelirlerinde düşüş yaşanmıştı.

Ford Otosan, ikinci çeyrekte 6 milyar TL kâr elde ettiFord Otosan, ikinci çeyrekte 6 milyar TL kâr elde ettiŞirket Haberleri

 

Ünlü ekonomist TL’nin geride kaldığına işaret ettiÜnlü ekonomist TL’nin geride kaldığına işaret ettiEkonomi

 

 

Şirket Haberleri
Ford Otosan, ikinci çeyrekte 6 milyar TL kâr elde etti
Ford Otosan, ikinci çeyrekte 6 milyar TL kâr elde etti
TÜPRAŞ'tan temettü kararı
TÜPRAŞ'tan temettü kararı
Anadolu Efes, KAP’a Rusya’daki satış haberlerine yönelik bildirimde bulundu
Anadolu Efes, KAP’a Rusya’daki satış haberlerine yönelik bildirimde bulundu
ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü
ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü
Akpa Kimya, Turquality Destek Programı'na alındı
Akpa Kimya, Turquality Destek Programı'na alındı
100 ülkeye transformatör satan Eltaş, ihracatta 193 basamak atladı
100 ülkeye transformatör satan Eltaş, ihracatta 193 basamak atladı