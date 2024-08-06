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Sosyal medya platformu X, San Francisco'daki merkez ofisini kapatıyor

Sosyal medya platformu X, California eyaletinin San Francisco kentindeki merkez ofisini kapatıyor.

Haber Merkezi
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Sosyal medya platformu X, San Francisco'daki merkez ofisini kapatıyor
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Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, San Francisco kentindeki merkez ofisini kapatıyor.

The New York Times gazetesinin X'in CEO’su Linda Yaccarino'nun çalışanlarına gönderdiği e-postaya dayandırdığı habere göre, Yaccarino, gelecek haftalarda eski adı Twitter olan X'in San Francisco'daki merkez ofisinin kapanacağını duyurdu.

Çalışanların San Jose'deki mevcut ofislere taşınacağını ifade eden Yaccarino, Palo Alto bölgesinde, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile paylaşılacak mühendislik odaklı bir ofis açılacağını da ifade etti.

Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini taşıma kararı almıştı

Elon Musk, temmuzda, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı.

Musk'ın kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet yönelimi bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından gelmişti.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a belirtmiş olduğunu aktarmıştı.

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