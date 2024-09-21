Sosyal medya platformu X'ten Brezilya kararı

Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişimi engellenen sosyal medya platformu, ülkede erişim için yasal zorunluluk olan temsilci atamasını gerçekleştirdi.

Bu atamanın ardından platformun ülkede yeniden kullanılabilmesinin önü açılmış oldu. Ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağı henüz net değil.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı, X'ten Brezilya'ya yasal bir temsilci atamasını istemiş, ancak bu atama gerçekleşmeyince ve uygulanan para cezaları ödenmeyince sosyal medya devinin ülkede kullanımı yasaklanmıştı.

Sosyal medya platformu, Brezilya'daki yasağı kısmen ihlal etmişti. Bazı kullanıcılar geçici olarak X'e erişim sağlamıştı. Elon Musk, söz konusu ihlalin kasıtsız olduğunu söylemişti.

Brezilya'da X neden yasaklandı?

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.