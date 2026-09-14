South Bank’ın nehir kıyısı yaşamını tamamlayan modern bir başyapıt: SEVEN

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Qatari Diar ile Canary Wharf Group’un (CWG) ortak girişimi Braeburn Estates tarafından geliştirilen ve 1 milyar sterlin değerindeki Southbank Place projesinin son binası olan SEVEN, South Bank’ın sanat, kültür ve nehir kıyısı yaşamını bir araya getiren dönüşümünü tamamlıyor.

Stanton Williams Architects tarafından tasarlanan bina, komşusu Royal Festival Hall ve Southbank Centre’ın karakteristik brutalist mimarisini çağdaş bir yorumla yeniden ele alıyor.

Southbank Place’te yeni ve prestijli bir konut satın almak isteyenler için son fırsat niteliğindeki SEVEN, 92 geniş planlı daire ve penthouse’dan oluşuyor.

Bir yatak odalı dairelerin fiyatları 1,7 milyon sterlinden başlarken, özel olarak tasarlanan dört yatak odalı bir penthouse da yakın zamanda 20 milyon sterlin bedelle satışa sunuldu. Ayrıca, yılın ilerleyen dönemlerinde üç seçkin penthouse’un daha satışa çıkarılması planlanıyor.

Türk yatırımcıların Londra ilgisi

SEVEN’ın merkezi konumu, premium standartları, güçlü ulaşım bağlantıları ve dünya standartlarındaki eğitim, kültür ve iş merkezlerine yakınlığı, Türk alıcıların Londra’daki gayrimenkul tercihleriyle örtüşüyor.

Savills’in yurt dışı ağı genelinde Türk alıcılar, 2025 yılında Savills’in uluslararası ekipleri aracılığıyla tamamlanan Londra’daki tüm yeni konut satışlarının %19,5’ini oluşturmuş durumda.

2024’e kıyasla önemli bir artış gösteren bu oran, Türkiye’nin Londra konut piyasasındaki en aktif uluslararası pazarlardan biri konumunu güçlendirdiğine işaret ediyor.

Londra’daki gayrimenkul değerlerinin 2005’ten bu yana sterlin bazında yüzde 117, Türk Lirası bazında ise yüzde 5 binin üzerinde artış göstermesi de uzun vadeli değer perspektifini ortaya koyuyor.

Prime Londra’da Türk alıcıların ortalama yatırım tutarı yaklaşık 1 milyon sterlin seviyesinde bulunurken, özellikle yaşamak, yatırım yapmak veya Londra’da eğitim gören çocuklarının konaklamasını sağlamak amacıyla iki yatak odalı daireler tercih ediliyor.

Türk yatırımcıların Londra’yı tercih etmesinde eğitim olanakları da en önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türk aileler, çocuklarının Londra’daki eğitim süresince kullanabileceği iki yatak odalı daireleri tercih ederken, eğitim sonrasında bu mülkleri sterlin bazında gelir sağlayan bir kira yatırımına dönüştürebiliyor.

Londra’da Türk sermayesinin yöneldiği bölgelerde dikkat çekici bir değişim yaşandığını belirten JLL Residential Türkiye Pazarından Sorumlu Yasemin Öztürk, “Son yıllarda yaşanan en büyük değişim Türk sermayesinin Londra’da hangi bölgelere yöneldiğinde görülüyor. Yerleşik ve geleneksel servet sahipleri hâlâ Knightsbridge ve Mayfair’e yönelirken, daha genç nesil Türk alıcılar Southbank, Nine Elms ve King’s Cross gibi kentsel dönüşüm odaklı bölgeleri tercih ediyor. Bu bölgelerdeki büyüme hikâyesini, dünya standartlarındaki olanakları ve metrekare başına daha avantajlı değeri görüyorlar. Bunlar Londra’nın geçmişine değil, geleceğine yatırım yapan alıcılar” açıklamasında bulundu.

Thames Nehri manzarasına açılan çağdaş yaşam

SEVEN’ın dairelerinin büyük bölümü Thames Nehri’ne bakacak şekilde konumlandırılmış durumda. Geniş ve açık planlı iç mekânlar, dış dünya ile iç mekân arasında kusursuz bir uyum sağlayan huzurlu yaşam alanları yaratıyor.

Ferah balkonlar ve yerden tavana uzanan pencereler ise sakinlerine London Eye, Thames Nehri, Parlamento Binası ve Big Ben gibi Londra’nın en ikonik yapılarının etkileyici manzaralarını sunuyor.

Ödüllü iç mimarlık stüdyosu Albion Nord, SEVEN’ın iç mimarisini ve temel tasarımını şekillendirirken, binanın çağdaş mimari yaklaşımını yaşam alanlarıyla kusursuz bir şekilde bütünleştiriyor. SEVEN sakinleri, projede yer alan 17 bin metrekarelik lüks özel sağlık kulübüne doğrudan erişim imkanından da yararlanıyor.

Goddard Littlefair tarafından tasarlanan ve Educated Body tarafından işletilen sağlık kulübünde 25 metrelik yüzme havuzu, kadın ve erkeklere özel buhar odaları ve saunalar, geniş spor salonu, özel egzersiz stüdyoları, dinlenme alanları, terapi odaları, kuaför ve güzellik salonu bulunuyor.

Sanat ve kültürün merkezinde

1951 Britanya Festivali’ne ev sahipliği yapan tarihi alanda konumlanan Southbank Place, sanat ve kültürü projenin merkezinde tutuyor. Festival döneminden günümüze ulaşan üç önemli heykeli koruyan proje, Festival of Britain’ın 75. yıl dönümü ve SEVEN’ın tamamlanması kapsamında, dünyaca ünlü sanatçı Paul Catherall’ın South Bank’ın canlı atmosferini yansıtan iki özel baskı eserine ev sahipliği yapıyor.

Kalıcı olarak sergilenecek eserler, Stanton Williams’ın SEVEN için geliştirdiği mimari vizyonu da ortaya koyuyor. Binanın doğrusal formu, geniş Shell Centre dönüşüm projesinin dikey mimarisi ile Hungerford Köprüsü viyadüğünün diğer tarafındaki South Bank sanat bölgesinin daha kamusal ve yatay ölçeği arasında dengeli bir geçiş oluşturuyor.

5,25 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan Southbank Place, ikonik Shell Tower’ı çevreleyen kapsamlı bir karma kullanımlı proje olarak konumlanıyor.

Projede seçkin mağazalar, restoranlar, kafeler ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra, Londra Metrosu’na doğrudan erişim sağlayan özel bir giriş de bulunuyor.

Proje, Royal Festival Hall, Southbank Centre, National Theatre ve The Old Vic gibi Londra’nın önde gelen kültür ve sanat kurumlarının yakınında, şehrin kültür ve sanat hayatının kalbinde yer alıyor.

Güçlü ulaşım bağlantılarıyla öne çıkan Southbank Place, Waterloo İstasyonu’na (National Rail) ve Londra Metrosu’nun Jubilee, Northern ve Bakerloo hatlarına proje alanından doğrudan ulaşım imkânı sağlıyor.

Ayrıca Londra’nın merkezi simge yapılarına, alışveriş bölgelerine ve King’s College London ile University College London gibi şehrin önemli eğitim kurumlarına yürüme mesafesinde bulunuyor.