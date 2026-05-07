Southwest’in büyük planı: Spirit’in boşluğunu teknik güçle dolduruyor

Spirit Airlines’ın 2 Mayıs 2026 itibarıyla operasyonlarını sonlandırmasının ardından havacılık pazarı hızlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreçte en dikkat çekici adım, büyüme stratejisini revize eden Southwest Airlines’tan geldi. Havayolu devi, Spirit’in deneyimli teknik personelini işe alarak hem gece uçuşlarını genişletmeyi hem de 2027 yılında filoya katılacak yeni nesil uçakları için güçlü bir teknik altyapı inşa etmeyi hedefliyor.

Gece uçuşlarında hata payı yok

Southwest’in uçuş takvimine yoğun şekilde dahil etmeye başladığı red-eye (gece) uçuşları, şirketin teknik bakım birimlerini daha önce hiç olmadığı kadar kritik bir konuma getirdi. Uçakların gece boyu havada kalması, periyodik bakımların çok daha dar ve zorlu zaman dilimlerinde tamamlanmasını gerektiriyor. Spirit bünyesindeki yoğun operasyon temposuna alışkın olan uçak teknisyenleri, Southwest’in bu yeni uçuş modelinde sistemin aksamadan yürümesi için kilit bir rol oynayacak.

Boeing 737 MAX 7 hazırlıkları hız kazandı

İstihdam hamlesinin bir diğer ayağını ise 2027 yılının başında teslim alınması beklenen Boeing 737 MAX 7 uçakları oluşturuyor. Teslimat takvimi daha önce birkaç kez sarkan bu yeni model uçaklar, Southwest’in verimlilik hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Havayolu, yeni nesil motor ve gövde sistemlerine hakim teknik kadrosunu Spirit’ten gelecek uzmanlarla tahkim ederek, yeni filosunu en yüksek teknik standartlarda uçurmaya hazırlanıyor. Hafta başından bu yana hız kazanan bu personel atağı, Southwest'in gelecek on yıllık vizyonunun en somut adımı olarak görülüyor.