Soylu Kalıp, üretiminin % 90'ını ihracat pazarlarına yöneltiyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Otomotiv sektöründe sac metal parçaların kalıp, fikstür, aparat ile üretim proseslerini tasarlayan ve üretimini yapan Soylu Kalıp, otomasyon kanalına yaptığı yatırımların ardından kendisine yeni alanlar ve yatırımlar için fiziki alan yaratabilmek adına tesisini Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kendi üretim tesisine taşıdı. Son yıllarda ekonomideki dalgalanmalara rağmen üretimlerini yatırıma dönüştürdüklerini ve firmanın gelişimi adına önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Soylu Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çakmak, “Son iki yıldır makine ve teçhizat tarafında otomasyon ağırlıklı yatırımlar ile verimliliğe odaklanmıştık. Geçen yıl hem verimlilik hem de alternatif alanlarda yer alabilmek adına fiziki genişleme alanı sağlayacak yeni üretim fabrikamıza taşındık. Daha önce 2 farklı lokasyonda faaliyet gösterirken yeni tesisimiz 6 bin metrekare üretim alanına sahip. İlaveten 4 kat olarak tasarlanan idari bina planlaması ile bu alanda da bir operasyonel hareket alanı kazandık. 120 kişilik istihdam kadromuzun yüzde 65’i kadın çalışanlarımızdan oluşuyor” dedi.

“Binden fazla referans ürünümüz var”

Yüksek karbonlu malzemeler ve paslanmaz türevi saclar üzerinde uzmanlaştıklarını hatırlatan Çakmak, otomotiv başta olmak üzere beyaz eşya ve savunma sanayisi için üretim yaptıklarını kaydetti. Çakmak, “Sektörde 40 yılı aşan bir tecrübeyle ana sanayiler ile Tier1’ler için sadece kalıp üretmiyor, proses çözümleri de sunuyoruz. Baskı, soğuk şekillendirme ve talaşlı imalat yapma yetisine de sahibiz. Otomotiv tarafında hem binek hem de ticari araçlarda varız. Şanzıman, fren sistemlerine ait parçalar, otobüs koltuk parçaları, şase, debriyaj, fren parçaları gibi genellikle dinamik grupları üretiyoruz. Far ara parçaların imalatını yapıyoruz. Son dönemde ise statik kaporta altı parçaların üretimine de başladık” diye konuştu. Özellikle fren, debriyaj, aktarma mekanizmaları, kilit mekanizmaları, sızdırmazlık devreleri gibi proseslerde know-how’da söz sahibi olduklarını kaydeden Çakmak, yüksek karbonlu, ön sertleştirilmiş, paslanmaz, yaylık çelik sacların şekillendirilmesi konusunda inovatif çözümler ürettiklerini belirtti. Binden fazla referans ürünlerinin olduğuna değinen Çakmak, Ar-Ge çalışmalarıyla yeni katma değerli ürünler geliştirme konusunda da oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti.

“Soylu Kalıp olarak hedefimiz OEM üretici olmak”

Dünyanın dört bir noktasında var olduklarını ve 20’ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Çakmak, “Ana pazarımız Fransa olsa da Brezilya, Meksika, ABD, Brezilya, Çek Cumhuriyeti Polonya ve Almanya’ya azımsanmayacak ölçüde ihracatımız bulunuyor. Hedefimiz sektörde OEM üretici konumuna gelmek. Yeni sızdırmazlık parçalar, transfer kalıp üretim ve kaynaklı parça üretimine başlıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 90’dan fazlası ihracata gidiyor” diye konuştu. Türkiye’den Çin’e otomotiv tarafında ihracat yapan ender firmalardan biri olduklarını söyleyen Çakmak, “Yaklaşık 10 yıldır Çin pazarındayız. 6 referans ürünümüz doğrudan Çin’e gidiyor. Transfer kalıp imalatı, kaynaklı ve montajlı parça üretimine başlıyoruz. Otomasyon yatırımlarımız devam ediyor, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz otomasyon yatırımlarımızın tümü tam kapasite üretime başladı. Yüksek karbonlu, ön sertleştirilmiş, paslanmaz, yaylık çelik sacların şekillendirilmesi konusunda inovatif çözümler üretiyoruz. Çalışmalarımızda sürekli iyileştirme ve müşteri odaklı yaklaşımımızla müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Finansal yük getirmeyecek projelere yöneldik”

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekarelik kapalı yeni üretim tesisleri ile tüm operasyonu tek çatı altında toplamanın yanı sıra verimlilik alanında atılan adımların mevcut makineler ile kapasite artışı getirdiğine dikkat çeken Emre Çakmak, “Mevcut piyasa koşulları ve hali hazırda yatırım ikliminin oluşmamasına rağmen mevcut yatırımlarımız devam edecek. Müşteri tarafından gelecek talepler ve yatırımın kendini finanse edeceği gibi modellere her zaman açığız. Bir yandan da ihracattaki gücümüzü artırmak adına çalışıyoruz. Son olarak Kazakistan’dan bir firma ile görüşmelerimize başladık. Soylu Kalıp olarak, Orta Doğu’daki küresel olumsuzlar nedeniyle finansal yük getirmeyecek projelere özen gösteriyoruz. Soğuk saca şekil vermek kolay değildir. Gücümüzün sırrı, ürettiğimiz ürüne dokunan herkesin attığı her adımı takip ediyor olmamızdır” dedi.

“Kadın çalışanlarımız için pozitif ayrımcılık”

Türkiye'de son yıllarda kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla istihdam, eğitim ve girişimcilik alanlarında yoğun destekler verildiğine dikkat çeken Çakmak, Soylu kalıp olarak çalışanlarının yüzde 65’nin kadın olduğuna dikkat çekti. Sürdürülebilirlik konusunda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çakmak, “Bir ülkenin gelişmişliği yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, üretimin niteliği ve toplumsal eşitliğiyle ölçülür. Kadının iş hayatına katılımı, ekonomik kapasitenin iki katına çıkması demektir. Sanayide özellikle şunu görüyorum: Kadın bakış açısı uzun vadeli düşünür, riskleri analiz eder ve sürdürülebilirliği merkeze koyar. Bu da kalıcı kalkınma sağlar. Biz kalıp sektöründe faaliyet gösteriyoruz ve sürdürülebilirlik ile çevresel sorumluluk gibi alanlarda kadın liderliğinin güçlü bir fark yarattığına inanıyoruz. Bu nedenle Soylu Kalıp olarak kadın çalışanlarımız için pozitif ayrımcılık yapıyoruz” şeklinde konuştu.