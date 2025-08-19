  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Soyteknik'in kurucusu Hicabı Soytürk hayatını kaybetti
Takip Et

Soyteknik'in kurucusu Hicabı Soytürk hayatını kaybetti

Soyteknik’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Hicabi Soytürk hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Soyteknik'in kurucusu Hicabı Soytürk hayatını kaybetti
Takip Et

Soyteknik merkez ofisi önünde yapılan törenden sonra Hicabi Soytürk'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Giresun’un Çiçekli Köyü’nde bulunan Çiçekli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Soyteknik ailesi, Hicabi Soytürk’ün vefatından duydukları derin üzüntüyü paylaşarak, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Şirket Haberleri
IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin ilk yarıda üretimi arttı, geliri 2,4 milyar TL’ye ulaştı
IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin ilk yarıda üretimi arttı, geliri 2,4 milyar TL’ye ulaştı
Memorial sürdürülebilirlik raporu yayında
Memorial sürdürülebilirlik raporu yayında
AJet’in yeni gelen uçaklarına yerli üretim koltuklar monte ediliyor  
AJet’in yeni gelen uçaklarına yerli üretim koltuklar monte ediliyor  
THY, Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini tanıttı
THY, Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini tanıttı
Anlaşma imzalandı: SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım
Anlaşma imzalandı: SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı