Soyteknik'in kurucusu Hicabı Soytürk hayatını kaybetti
Soyteknik’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Hicabi Soytürk hayatını kaybetti.
Soyteknik merkez ofisi önünde yapılan törenden sonra Hicabi Soytürk'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Giresun’un Çiçekli Köyü’nde bulunan Çiçekli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Soyteknik ailesi, Hicabi Soytürk’ün vefatından duydukları derin üzüntüyü paylaşarak, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.