Sözdinler: Bölgemiz Yeşil OSB unvanını aldı

295 firmadaki 82 bin çalışan ile Türkiye ekonomisine reel sektör olarak üretim katkısı sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ”Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’inin gerçekleştiği OSB’lerimiz arasında ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir OSB olmanın ve Türkiye’nin 1000 büyük sanayi kuruluşundan 28’ine sahip olmanın gururunu taşıyoruz. Bölgemiz, sanayi üretiminin yanı sıra enerji yatırımlarından alt yapıya, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden mesleki eğitime, itfaiye teşkilatından sosyal sorumluluk projelerine pek çok alanda yatırımların yapıldığı örnek ve öncü bir OSB olmanın gururuyla hareket ediyor” dedi.

"Geleceğin üretimde olduğuna inanıyoruz"

Sözdinler, ”Bu açıklamayı yaptığımız gün itibarıyla, Merkez Bankamız politika faizini 250 baz puan düşürdü. Bu durumun genel ekonomik yansımasının kredi faizlerinin inip, daha rahat borçlanma, daha çok harcama, daha çok yatırım, daha çok istihdam olarak geri döndüğü bir yapı oluşturmasını bekliyoruz. Bölgemizde bulunan farklı sektörlerden özellikle tekstilde sipariş yavaşlamalarının çok ciddi olarak sürdüğünü sanayicilerimizin de dile getirdiğini belirtmek istiyorum. Ülkemiz açısından sanayimizin küçülmesini dikkate alıp hızlı bir koruma büyüme dönemine geçişin gerekli olduğunu, enflasyonla mücadelede doğrudan sanayi sektörünü dikkate alan bir nefes alam uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmeden geçemeyiz. Özellikle sanayimizde öncelikli gündemin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu belirtmek isterim. Bu alanda ciddi proje hazırlıklarımız olup, ayrıca katılımcı firmalarımıza yönelik eğitim, seminer ve bilgilendirmelerimizi devam ettiriyoruz.Trakya’nın ve ülkemizin üreten gücü ÇOSB olarak geleceğin, üretimde olduğuna inanıyoruz. 12.724.000 metrekare alanda, modern altyapı hizmetlerimiz, yenilikçi vizyonumuz ve uygulamalarımızla sanayicimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"Hastaneyi bölgemize kazandıracağız"

Bölgenin istihdama çok önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini ifade eden Sözdinler, “4 milyar doları aşkın ihracatın gerçekleştiği ÇOSB katılımcı firmaları, elektronikten gıdaya, ilaçtan tekstile, kimyadan plastik sektörüne kadar pek çok alanda üretimlerini sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıl açısından çalışmalarımızdan önemli konu başlıklarını kısaca aktarmak gerekirse; öncelikli olarak ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını belirtmek isterim. 100 yataklı hastane inşaatının bittiğini ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na teslim aşamasında olduğumuzu sevinç ve gururla ifade ediyorum. Çevreci bir OSB olarak arıtma tesisimizde hizmetlerimizi sürdürmememizin yanında firmalarımızda emisyon ölçümlerimizle hava kalitesini ölçümlemelerine devam ettik.Elektrik, su ve doğalgaz alanında verdiğimiz modern hizmetleri 7/24 aksatmadan sürdürdük. Revizyon, modernizasyon, bakım-onarım gerektiren konularda, enerji, telekomünikasyon, su ve atıksu altyapı çalışmaları ile yol, yaya yolu, bordür ve peyzaj gibi üstyapı çalışmalarımız ve ruhsatlandırma faaliyetlerimiz devam etti. Ayrıca SCADA sisteminden elde ettiğimiz veriler, verimlilik alanındaki tüm çalışmalarımızda kullanıldı. Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’mizde Birinci Kariyer Fuarını düzenleyerek, mezuniyet öncesi çocuklarımızı firmalarımızla buluşturduk” dedi.

"Yeni projelerimiz de var"

Sözdinler, ”2024 yılında bölgemiz fabrikalarında inovasyon kapasitesini geliştirmek noktasında T.C. Sanayi Bakanlığımız ve UNDP iş birliği içinde ÇOSB Yenilik Merkezimizde çok önemli eğitim/danışmanlık hizmetleri verdik. Yenilik Merkezi faaliyetleri Kapsamında, firmalarımızın dijital dönüşümüne katkıda bulunacak olan, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) Projesine başvurduk ve Türkiye’den ADİM’e dahil olan 5 Konsorsiyumdan biri olan BATI MARMARA ADİM (EDIHWESTMARMARA)’da yer aldık. Yine Yenilik Merkezi faaliyetleri kapsamında, UNDP tarafından yürütülen İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi’ ne Tekirdağ ilinin dahil edilmesi ve Bölgemizden firmalarımızın da faydalanması sağlanmıştır. Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri Atölye ve Yaşam Merkezimiz (ZEKA) ile her zaman olduğu gibi övünüyoruz. Bu kapsamda bu merkezde katılımcı firmalarımızın atölyelerinde üretim yapan çalışanların varlığı bizleri son derece mutlu etmektedir.ÇOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezimizde 2023’den bu yana firmalara yönelik mesleki belgelendirme çalışmalarımız kapsamında; tekstil sektöründe 39 branşta ve ulaştırma sektöründe forklift, vinç vb. 4 branşta mesleki belgelendirme yapıyoruz. Ayrıca farklı yeni meslekleri de katacak şekilde kapsam genişletme çalışmalarını da yürütüyoruz. ÇOSB Konferans Salonu’nda bölgemiz firmalarında çalışanlarına ve tüm vatandaşlarımıza açık toplantı, panel ve tiyatro vb. etkinliklerimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Sosyal dönüşüme katkı sağlayacak bu konularda 2025 yılında yeni projelerimiz olduğunu müjdelemek isterim” diye konuştu.

"Yeşil OSB belgesini aldık"

2025 yılında çalıştıkları projeler hakkında da bilgiler veren Sözdinler, “ÇOSB katılımcılarına yönelik bir Data Center (Veri Merkezi) projesinin fizibilitesini ve bölgemizdeki firmalardan kaynaklanan atık suların geri dönüştürülmesi için fizibilite çalışmasını tamamlayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunduk. 2024 yılı içerisinde yapılandırdığımız ÇOSB Akademi altında Avrupa Birliği SKDM’na (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) uyum için yapılması gereken konuları ağırlıklı olarak ele alacak şekilde katılımcılarımıza yönelik çok sayıda eğitim ve bilgilendirme toplantılarını planlayıp, uygulamalara başladık. Bu anlamda sürdürülebilirlik esaslı çalışmalar yapılacak olup, daha önce hazırladığımız ve yayınladığımız ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu’muzu da güncel olarak hazırlıyoruz.2025-2028 dönemini içerecek yeni Stratejik Planımızı dünyadaki ve ülkemizdeki yeşil, dijital ve sosyal dönüşümü de dikkate alarak hazırlama çalışmamızı sürdürmekteyiz.Stratejik hedeflerimiz açısından gerek kurumsal anlamda faydalanacağımız ve gerekse katılımcılarımızın da kullanabileceği şekilde elektronik ortamda sera gazı ölçümü raporlamasını yapacak önemli bir çalışmamızın bulunduğunu belirtmek isterim. Son 5 yıldır dijital ve yeşil dönüşüm alanında yaptığımız atılımlar açısından gurur verici, önemli bir çalışmamızı ve sonucunu bugün açıklamaktan dolayı sevincimizi paylaşmak istiyorum. Ülkemizde, dünyada da olduğu gibi endüstri alanında Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm başlıklarını kapsayan İkiz Dönüşüm süreci yürütülmektedir. Bu kapsamda OSB’ler yeşil dönüşümde Türk Sanayisi açısından bir lokomotif niteliği kazanmaktadır. Çerkezköy OSB olarak, “köklü, öncü, yenilikçi” mottomuz doğrultusunda çevreci yaklaşımımız zaten biliniyordu. Buna ek olarak da bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarla bunu taçlandırdık ve Organize Sanayi Bölgemiz yeşil OSB unvanını aldı” diye konuştu.

Teşekkür etti

Sözdinler, ”Bölgemiz, Türkiye’de 400’ü aşkın OSB içerisinde Yeşil OSB ünvanını alan ilk OSB’lerden oldu ve bu anlamda ÇOSB, Yeşil Mutabakata uyum konusunda yaptığı yatırımları ve çalışmaları ile sanayicisine avantaj sağladığını göstermiş oldu. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) birlikte yürüttüğü Yeşil OSB Belgelendirme süreci 2023 yılında tanıtılarak 2024 yılında uygulanmaya başlamıştır. Burada Yeşil OSB uygulamasının amacının ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Sürekli Gelişim” prensibiyle uluslararası standartlara ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtmek gerekir. TSE denetimlerinde gerek kurumsal bilgilerimiz ve gerekse katılımcı firmalarımız tarafından sağlanan belgeler kanıt doküman olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede katılımcı firmalarımıza TSE Ekiplerine ve diğer tüm paydaşlarımıza iş birliği ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak Yeşil OSB anlayış ve uygulamalarını geliştirerek devam etmek amacındayız. Bu vesileyle tüm sanayicilerimize, paydaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kazançlı bir yıl diliyoruz” dedi.