S&P, çikolata devi Hershey’in görünümünü istikrarlıya yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, küresel çikolata ve atıştırmalık üreticisi The Hershey Company’nin kredi notu görünümünü revize etti. Kurum, şirketin ‘negatif’ olan görünümünü ‘istikrarlı’ seviyesine yükseltirken, uzun vadeli ‘A’ kredi notunu ise teyit etti. Görünüm artışının arkasındaki en büyük etkenin şirketin borç yükünü hızla azaltması ve mali disiplini olduğu belirtildi. Hershey, son dönemde gerçekleştirdiği stratejik marka satın almalarına rağmen borç/FAVÖK kaldıraç oranını kararlı bir şekilde kritik sınır olan iki katın altında tutmayı başardı.

Güçlü nakit akışı bilançoyu rahatlattı

Şirket elde ettiği güçlü serbest nakit akışı sayesinde hem yatırımcılarına yaptığı temettü ödemelerini eksiksiz karşıladı hem de net borcunu 600 milyon dolardan fazla azaltarak bilançosunu rahatlattı. Kakao fiyatlarındaki tarihsel dalgalanmalara ve değişen küresel tüketici eğilimlerine rağmen operasyonel kârlılığın korunması derecelendirme kuruluşunun takdirini topladı. S&P, önümüzdeki iki yıl boyunca Hershey'in kaldıraç oranının daha da gerileyeceğini ve kâr marjlarının toparlanacağını tahmin ediyor.

Kakao krizi ve yeni sektörel riskler test edildi

Raporda ayrıca Hershey'in Batı Afrika kaynaklı mahsul hastalıkları ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle sarsılan hammadde tedarik zincirine rağmen operasyonel verimliliğini koruduğu vurgulandı. Kakao fiyatlarının geçtiğimiz yıl ton başına 11 bin doları görerek tarihi zirvelere ulaşmasının ardından, firmanın otomasyon ve maliyet kısma stratejileriyle marj koruması takdir edildi. Ancak analistler, geleceğe yönelik riskler konusunda da uyarılarda bulundu. Özellikle küresel ölçekte kullanımı hızla artan yeni nesil zayıflama ilaçlarının ve tüketicilerin daha sağlıklı atıştırmalıklara yönelmesinin, uzun vadede geleneksel çikolata pazarında kalıcı bir hacim daralması yaratabileceği belirtiliyor. S&P, Hershey'in bu dönüşüme ne ölçüde ayak uyduracağını yakından izleyeceğini bildirdi.