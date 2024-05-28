S&P Global Ratings, Pegasus'un kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Borsa İstanbul'da 'PGSUS' koduyla işlem gören Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin uzun vadeli kredi notunu B+ olarak teyit ettiğini duyurdu.
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Pegasus Hava Taşımacılığı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings tarafından şirkete verilen kredi notunu bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu.
Buna göre S&P Global Ratings, Pegasus'un uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B+ (durağan görünüm) olarak belirledi. Şirketin yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notu da B+ seviyesinde teyit edildi.EK