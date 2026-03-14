S&P, madencilik devi Eldorado Gold’un kredi notunu BB’ye yükseltti

Kanada merkezli altın üretim devi Eldorado Gold, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’ten beklenen not artışını almayı başardı. Şirketin operasyonel verimliliği ve düşen borçluluk oranı, kredi notunun B+ seviyesinden BB-seviyesine yükseltilmesini sağladı. S&P, not artışıyla birlikte şirketin gelecek projeksiyonunu da "pozitif" olarak belirledi.

Mali yapıda ‘altın’ dokunuş

Not artışının gerisinde, şirketin 2025 yılı boyunca sergilediği güçlü likidite yönetimi yatıyor. Altın fiyatlarındaki küresel yükselişle birleşen verimli üretim, Eldorado’nun serbest nakit akışını rekor seviyelere taşıdı. Şirketin kasasındaki nakit rezervlerinin 870 milyon dolar barajını aşması, devam eden dev yatırımlar için finansal bir koruma kalkanı oluşturmuş durumda.

Stratejik projelerde sona yaklaşıldı

S&P’nin kararında, özellikle Yunanistan’daki Skouries bakır-altın projesinin %90 tamamlanma oranına ulaşması belirleyici rol oynadı. 2026 sonunda ticari üretime geçmesi beklenen bu tesisin, şirketin toplam üretim kapasitesini %40 oranında artırması bekleniyor. Bu büyüme potansiyeli, Eldorado’nun sadece bir üretici değil, aynı zamanda küresel piyasada oyun kurucu bir aktör olma yolundaki adımlarını sağlamlaştırıyor.

Piyasalara güven mesajı

Bu not artışı, madencilik sektöründe mali disiplinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Borç maliyetlerinin düşmesi ve artan yatırımcı ilgisi, Eldorado’nun önümüzdeki dönemde yeni kapasite artırımları ve teknolojik yatırımlar için elini ciddi oranda güçlendiriyor.