S&P, Pegasus'un görünümünü yükseltti

29 Eylül'de Türkiye'ye ilişkin görünümü negatiften durağana revize eden S&P Global, bugün de Pegasus Hava Taşımacılığı'nın görünümünü negatiften durağana çıkardı ve aynı zamanda, talep edilmemiş 'B/B' uzun ve kısa vadeli kredi notların teyit etti.

S&P Global yaptığı açıklamada, "Pegasus Hava Yolları'nın tek başına kredi profiline ilişkin değerlendirmemiz 'b+', ihraççı kredi notu ile uyumludur" dedi.

S&P Global, Pegasus'u Türkiye'nin kredi notunun bir kademe üzerinde bir notla değerlendiriyor.