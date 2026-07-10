S&P, Türk Telekom'un kredi notunu teyit etti
S&P Global Ratings, Türk Telekom'un uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "BB/B", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Kuruluş ayrıca şirketin bağımsız kredi profilini "bbb-" seviyesinde korudu.
Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, S&P Global Ratings'in şirketin uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "BB/B" seviyesinde teyit ettiğini duyurdu.
Derecelendirme kuruluşu, kredi notu görünümünü de "durağan" olarak korudu.
S&P Global Ratings ayrıca Türk Telekom'un Bağımsız Kredi Profili (Stand-Alone Credit Profile-SACP) değerlendirmesini "bbb-" seviyesinde teyit etti.