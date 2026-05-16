SpaceX erken halka arza mı gidiyor? Sermaye piyasalarında dev rotasyon beklentisi

Küresel sermaye piyasalarının en yüksek hacimli halka arz projeksiyonlarından biri olan SpaceX’in borsaya kote olma süreci, regülatif onay mekanizmalarının normal takvimden daha hızlı işletilmesiyle birlikte beklenenden daha erken bir döneme kaydırıldı. Şirket yönetimi, konsorsiyum lideri aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleriyle yürütülen gizli S-1 izahname süreçlerini hızlandırırken; kurumsal fonlar portföy rotasyonlarını şimdiden bu yüksek likidite emici finansal işleme göre revize etmeye başladı.

İhraç hacmi ve piyasa değerlemesi rekor seviyede

Şirketin uzun vadeli stratejik planlamasının bir parçası olarak, halka arzın finansal piyasaların en optimum olduğu dönemde tamamlanması hedefleniyor. Makro finansal planlamaya göre gerçekleştirilecek birincil ve ikincil piyasa hisse ihraçlarında, doğrudan özkaynak finansmanı yoluyla yaklaşık 70 ila 75 milyar dolar bandında net nakit girişi sağlanması öngörülüyor. Yapay zeka dikeyindeki xAI birleşmesinin konsolidasyon etkileriyle birlikte proforma piyasa değerlemesi 1,75 trilyon dolara kadar genişleyen şirket, finansal büyüklük açısından global sermaye piyasaları tarihindeki en büyük halka arzı gerçekleştirmeye aday konumda bulunuyor. Edinilecek fonun; ar-ge harcamaları, yüksek sermaye yoğunluklu fırlatma sistemlerinin seri üretimi ve geniş bant uydu internet altyapısının ölçeklendirilmesinde işletme sermayesi kalkanı olarak fonlanması planlanıyor.

Geleneksel Wall Street kuralları yeniden yazılıyor

Geleneksel Wall Street halka arzlarında küçük yatırımcılara oldukça kısıtlı bir pay ayrılırken, bu operasyonda bireysel yatırımcı payının çok daha yüksek bir orana çıkarılması planlanıyor. Halka arz takviminin öne çekilmesi, özellikle büyüme odaklı teknoloji endeksleri ve uluslararası likidite akışları üzerinde doğrudan arz-talep baskısı oluşturuyor. Finansal analistler, trilyon dolar eşiğindeki bir varlığın halka açılmasının, ikincil piyasalarda işlem gören diğer teknoloji hisselerinden milyarlarca dolarlık pasif sermaye kaymasına yol açacağını tahmin ediyor. Şirket içi hisse opsiyonlarının (ESOP) likidite edilmesine yönelik vadelerin de erkene alınması, kurumsal hazine yönetiminin bilanço rasyolarını optimize etmek amacıyla süreci oldukça agresif yönettiğini teyit ediyor.