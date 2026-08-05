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SpaceX gelirini yüzde 92 artırdı yine de zarardan kaçamadı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, halka arzının ardından açıkladığı ilk bilançoda güçlü gelir artışı yakalarken, yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle çeyreği zararla kapattı.

Haber Merkezi
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SpaceX gelirini yüzde 92 artırdı yine de zarardan kaçamadı
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Deniz GÜLDAĞ

SpaceX, halka açık bir şirket olarak yayınladığı ilk finansal raporunda, 2026'nın ikinci çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artırarak 7,8 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

Haziran ayında gerçekleştirdiği ve 86 milyar dolar kaynak sağladığı rekor halka arzın ardından bilançosunu açıklayan şirket, ikinci çeyrekte 541 milyon dolar net zarar etti. Aynı dönemde sermaye harcamaları ise 18,4 milyar dolara ulaştı.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından ilk etapta yükselen SpaceX hisseleri, seans sonrası işlemlerde yönünü aşağı çevirdi.

Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, yıllar içinde roket fırlatma hizmetleri ve Starlink uydu internet ağıyla uzay sektörünün lider şirketlerinden biri haline geldi.

Şirket, halka arz sürecinde yatırımcılara yaptığı sunumlarda ise yalnızca uzay teknolojileriyle değil, yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki büyüme hedefleriyle de öne çıkmayı amaçladığını vurgulamıştı.

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