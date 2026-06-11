SpaceX halka arz oluyor: 4 bin 400 çalışan milyoner olma yolunda

New York Times'ın (NYT) San Francisco merkezli yatırım platformu Hill.com verilerine dayandırdığı habere göre, SpaceX'in borsaya kote edilmesinin ardından 4 bin 400'den fazla mevcut ve eski çalışan milyoner statüsüne ulaştı.

Bu çalışanların yaklaşık 400'ünün ise 100 milyon dolardan fazla varlığa sahip olduğu belirtildi.

Yaklaşık 22 bin çalışanı bulunan SpaceX'in bu hafta hisse başına 135 dolardan halka arz edilmesi planlanıyor. Bu fiyatlama üzerinden şirketin piyasa değeri 1,77 trilyon doları buluyor.

Bu değer, ABD'li elektrik ve teknoloji üreticisi General Electric'in (GE) piyasa değerinin yaklaşık beş katına denk geliyor.

Şirket ilk çeyrekte büyük oranda zarar açıklamış olsa da, Moody's, Fitch ve S&P gibi küresel kredi derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir notu almayı başardı.

Genel olarak halka arz süreçlerinde servet kurucular veya ilk yatırımcılarda toplanırken, binlerce çalışanın aynı anda büyük varlık sahibi haline gelmesi sıra dışı bir durum olarak değerlendiriliyor.

"SpaceX'te devasa bir zenginlik yaratıldı"

Hill.com Kurucusu Andrew Benson, 100 milyon doların üzerinde varlığa sahip 400 kişinin bulunmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, SpaceX'te devasa bir zenginlik yaratıldığına dikkat çekti.

Halka arzın en büyük yararlanıcısı, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk oldu. SpaceX'te yaklaşık yüzde 42 hissesi bulunan Musk'ın, bu listeleme ile dünyada 1 trilyon dolar servete ulaşan ilk kişi olma ihtimali güçlü görülüyor.

Şirkete erken dönemde katılan ve büyümesine katkı sağlayan çalışanlar da önemli bir servetin sahibi haline geldi.

Üniversite mezuniyeti öncesinde 2011 yılında SpaceX'te çalışmaya başlayan Trevor Hise, 100 binin üzerinde hisse senedi aldı. NYT, Hise'ın sahip olduğu hisselerin değerinin en az 13,5 million dolara ulaşacağını yazdı.

Şirketten ayrılan eski çalışanlardan fırlatma mühendisi Gavin Pretty de 2012 yılında işe başladığında, 80 bin dolarlık yıllık maaşına ek olarak nakit prim yerine binlerce hisse senedi aldı.

Pretty, o dönemde SpaceX roketlerinin henüz tam olarak rüştünü ispatlamadığını ve fırlatma başarısızlıkları yaşandığını belirterek, bunun oldukça riskli bir seçim olarak görüldüğünü ifade etti.

Ancak tüm çalışanlar bu süreçten faydalanamadı. Elon Musk'ın halka açık şirketlere yönelik olumsuz görüşleri ve her çeyrekte hissedarlara yönetim bilgisi açıklama zorunluluğunu eleştirmesi nedeniyle, bazı çalışanların şirketin halka açılmayacağına inanarak ellerindeki hisseleri Chili's gibi restoranların hediye kartlarıyla takas ettiği bildirildi.

Gayrimenkul piyasasını da hareketlendirdi

Yeni milyonerlerin ortaya çıkacağı beklentisi, SpaceX'in "Starbase" fırlatma sahasının yakınında bulunan Teksas'ın Brownsville kentindeki gayrimenkul piyasasını da hareketlendirdi.

Gayrimenkul bilgi şirketi Realtor.com'un kıdemli ekonomisti Hannah Jones, SpaceX'in çalışanlarına nakit yerine hisse senediyle daha fazla ödeme yaptığını, bu nedenle varlıkların büyük bir kısmının nakde çevrilmediğini belirterek, listeleme sonrasında gayrimenkul piyasasına büyük bir fon akışı olacağını kaydetti.

Yerel emlakçı Bob Torres ise Musk'ın 2021 yılında yetenekli çalışanları bölgeye çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden Brownsville'e taşınma çağrısı yapmasının ardından, ABD'nin dört bir yanından telefonlar almaya başladıklarını aktardı.

Torres, SpaceX çalışanlarının ev sahibi olmak için birbirleriyle yarıştığı ve ilanları hızla satın aldığı durumların yaşandığını ifade etti.