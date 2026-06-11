SpaceX, halka arzını rekor fiyatla tamamladı

SpaceX, Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacağı cuma günü, ABD’de listelenen şirketler arasında yedinci en değerli firma konumuna yükselecek. Bu değerleme; JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms ve Tesla gibi devleri geride bırakıyor. Önceki rekor, 2019’daki Saudi Aramco halka arzına aitti.

Musk, halka arz sürecini Wall Street geleneklerini zorlayarak yönetti. Şirketin %30’luk önemli bir hisse dilimi bireysel yatırımcılara ayrıldı, fiyat belirlemesi roadshow öncesi yapıldı ve Musk %82’lik kontrolünü korudu. Şirket, Starlink’in öncülüğünde uzay ve uydu teknolojilerinde lider konumda bulunuyor; adreslenebilir pazarını ise 28,5 trilyon dolar olarak açıklıyor.

Analistler, yüksek değerlemenin gerekçesini tartışsa da SpaceX, bu yıl beklenen güçlü IPO dalgasının öncüsü oldu. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup ve J.P. Morgan arzı yönetti.

SpaceX hisseleri yarın Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak.