SpaceX, halka arzını rekor fiyatla tamamladı
Elon Musk’ın uzay, uydu ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD tarihinin en büyük halka arzını (IPO) başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, hisse başına 135 dolar fiyatla 555,56 milyon hisse satarak 75 milyar dolar gelir elde etti. Bu işlemle SpaceX’in piyasa değeri 1,77 trilyon dolara ulaştı ve bir IPO için rekor kırdı.
SpaceX, Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacağı cuma günü, ABD’de listelenen şirketler arasında yedinci en değerli firma konumuna yükselecek. Bu değerleme; JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms ve Tesla gibi devleri geride bırakıyor. Önceki rekor, 2019’daki Saudi Aramco halka arzına aitti.
Musk, halka arz sürecini Wall Street geleneklerini zorlayarak yönetti. Şirketin %30’luk önemli bir hisse dilimi bireysel yatırımcılara ayrıldı, fiyat belirlemesi roadshow öncesi yapıldı ve Musk %82’lik kontrolünü korudu. Şirket, Starlink’in öncülüğünde uzay ve uydu teknolojilerinde lider konumda bulunuyor; adreslenebilir pazarını ise 28,5 trilyon dolar olarak açıklıyor.
Analistler, yüksek değerlemenin gerekçesini tartışsa da SpaceX, bu yıl beklenen güçlü IPO dalgasının öncüsü oldu. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup ve J.P. Morgan arzı yönetti.
SpaceX hisseleri yarın Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak.