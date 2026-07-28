SpaceX hisseleri halka arz fiyatının yüzde 20 altına geriledi

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SpaceX hisseleri salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 107,2 dolar seviyesine geriledi.

Böylece hisseler, halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 20 altında işlem görmeye başladı.

Şirket hisseleri, haziran ayı ortasında görülen zirvenin ardından satış baskısını sürdürüyor.

Piyasa değerinde 1,2 trilyon dolarlık erime

SpaceX'in piyasa değeri, 16 Haziran tarihinde ulaştığı zirveden bu yana yaklaşık 1,2 trilyon dolar azaldı. Bu gerileme, en büyük piyasa değeri kayıplarından biri olarak değerlendiriliyor.

S3 Partners verilerine göre işlem görebilen hisselerin yaklaşık yüzde 30'u halen açığa satılmış durumda. Hissedeki düşüşün açığa satış yapan yatırımcılara yaklaşık 8 milyar dolar kâğıt üzerinde kazanç sağladığı belirtildi.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas ise hissenin 100 dolar seviyesine gerilemesinin, piyasanın SpaceX'in yapay zekâ birimine sıfır veya negatif değer biçtiği anlamına gelebileceğini ifade etti.

Jeopolitik riskler ve kilit açılışı izleniyor

Analistlere göre artan jeopolitik gerilimler nedeniyle yatırımcıların yüksek riskli teknoloji hisselerinden uzaklaşması ve yapay zekâ alanındaki yüksek harcamaların değerlemelere yönelik endişeleri artırması satış baskısında etkili oldu.

Piyasalar ayrıca 6 Ağustos'ta sona erecek pay satış kısıtlamasını da yakından takip ediyor. Sürenin dolmasının ardından yaklaşık 116 milyar dolar değerindeki 911,5 milyon hissenin satışa konu olabileceği belirtiliyor.