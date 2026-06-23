SpaceX'in piyasa değeri 600 milyar dolar eridi!

Piyasa verilerine göre, SpaceX hisselerinin pazartesi günkü kapanış fiyatı 154,60 dolar olarak gerçekleşti.

Bu durum, halka arzın ardından açık piyasadan hisse alan bireysel yatırımcıların kazançlarının büyük kısmının erimesine neden oldu.

Nasdaq borsasında 12 Haziran'da 160,90 dolardan işlem görmeye başlayan hisseler, 16 Haziran'da 201,80 dolarla zirveyi görmüştü. Pazartesi günkü kapanış itibarıyla hisseler, bir hafta önceki tepe noktasından yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybetti.

Halka arz sürecinde SpaceX ve şirketin halka arz öncesindeki hissedarları 85 milyar dolardan fazla gelir elde etti. NBC News'in haberine göre, yaşanan sert düşüşe rağmen SpaceX, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Walmart ve Facebook'un çatı şirketi Meta gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Teknoloji hisselerinde genel düşüş ve tahvil endişesi

SpaceX’teki satış dalgası, teknoloji sektöründeki genel bir gerilemeyle aynı döneme denk geldi. Pazartesi günü Google’ın çatı şirketi Alphabet son bir yılın en kötü günlük performansını sergilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,43, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 1,3 düşüş kaydetti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde sağlanan ilerleme doğrultusunda petrol fiyatları da mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ancak bu durum, yapay zeka altyapılarını fonlamak için büyük miktarlarda borçlanan mega sermayeli şirketlerin borç yükünün kısa vadeli enflasyonla artmasından endişe eden teknoloji yatırımcılarını rahatlatmadı.

Bloomberg'in pazartesi günü yayımladığı raporda, SpaceX'in tahvil satışı yoluyla en az 20 milyar dolar kaynak yaratmak istediği belirtildi.

Finans grubu Interactive Brokers'ın kıdemli ekonomisti Jose Torres, yayımladığı müşteri notunda, bu hamlenin teknolojik hedefleri fonlamak için gereken yüksek nakit ihtiyacından endişe duyan yatırımcıları ürküttüğünü ifade etti.

Pazartesi günü piyasada yaşanan genel satış baskısından Amazon, Chipotle, McDonald’s, Home Depot ve Netflix gibi tüketici odaklı birçok büyük şirketin hissesi de olumsuz etkilendi.